Luego de los intensos trabajos bajo el frío, la selección chilena ya está lista para salir a enfrentar a Rusia. La Roja enfrenta de visita a la escuadra rusa en el penúltimo amistoso del año, uno para el que ya tienen formación definida.

Tras el largo viaje rumbo a Europa, el elenco dirigido por Nicolás Córdova fue armando la oncena con la que buscará mantenerse en la senda del triunfo. A diferencia de lo visto en la victoria ante Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida, el DT apuesta por algunos cambios.

En cada una de las líneas el Equipo de Todos tendrá novedades. Esto, debido a lesiones y retornos que llevan al técnico interino a apostar por quienes asoman como la base para el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030.

Chile va con formación estelar a enfrentar a Rusia

La selección chilena no se guardará nada y tira todo a la parrilla para lo que será su penúltimo amistoso del año. Ante Rusia, la Roja pondrá una formación más que estelar y que, para muchos, es la que tomará el mando de aquí en adelante.

Chile no se guardará nada en su formación para enfrentar a Rusia. Foto: Photosport.

Según revelaron en Los Tenores de Radio ADN, Nicolás Córdova hará algunos cambios a lo que se vio contra Perú en octubre. Las cosas arrancarán con Lawrence Vigouroux en el arco como ha sido la tónica, algo que le da confianza para tomar un puesto donde Brayan Cortés no estuvo a la altura.

En la defensa es donde aparece la primera modificación ante los problemas físicos de Francisco Sierralta. Guillermo Maripán entra al equipo titular para completar la línea de cuatro con Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo.

En el mediocampo, Javier Altamirano cede su lugar para el ingreso de uno que no llegó al choque con Perú el mes pasado. Felipe Loyola entra para acompañar a Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro al centro de la cancha.

Finalmente está el ataque, donde también hay un esperado retorno para, por fin, tener el tridente que muchos pedían hace rato. Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda serán los encargados de ir a buscar los goles del triunfo.

De esta forma, la selección chilena tiene formación para enfrentar a Rusia en su penúltimo amistoso del 2025. Esta será con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Rusia?

Con formación lista, Chile se prepara para enfrentar su amistoso ante Rusia. El encuentro de la Roja y los rusos está programado para este sábado 15 de noviembre desde las 12:00 horas.

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Tras el amistoso ante Rusia, Chile tendrá que dar vuelta la página para enfocarse en el último partido del año. La Roja chocará con Perú en Rusia el martes 18 de noviembre desde las 14:00 horas.

