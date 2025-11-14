La opción de que Manuel Pellegrini llegue a la selección chilena vuelve a tomar fuerza, luego de que Claudio Bravo lo postulara como candidato número 1 para dirigir el próximo proceso clasificatorio.

“Si yo fuera el presidente, le paso las llaves para que haga y deshaga”, aseguró el ex arquero, dejando en claro que su presencia puede dar el salto de calidad que necesita el fútbol nacional.

Elías Figueroa aprueba al Ingeniero Pellegrini

A raíz de esto es que Redgol entrevistó a Elías Figueroa, considerado por muchos especialistas como el mejor futbolista en la historia de Chile. Y asegura que el Ingeniero un nombre muy atractivo para refundar a la Roja.

“Ha demostrado Pellegrini que está capacitado para tomar un desafío de esta envergadura“, comienza señalando. “Eso hace posible de que acá pueda rendir”, agrega.

-¿Cree que con Pellegrini en la selección, el margen de error sería mínimo?

Siempre hay que tener en cuenta que no en todos lados rindes lo mismo. Tú sabes que depende de jugadores, dirigentes, la forma de juego, de muchas cosas. Pero si tuviera todas esas cosas acá para trabajar bien, podría hacerlo de gran manera y eso es importante.

Elías Figueroa confía en Manuel Pellegrini

-Bravo dijo que habría que darle un poder absoluto, ¿está de acuerdo con eso?

Comparto lo que dice Claudio Bravo. Pero hay algo importante: se le debe preguntar a Pellegrini si él cree que se puede hacer algo, porque a lo mejor te va a decir que lo que le piden no se puede hacer. Por eso hay que ver la opinión de él, si considera que es posible.

–¿Se refiere a contar con jugadores importantes? ¿Usted piensa que Chile tiene futbolistas para subir su nivel?

Chile siempre tiene futbolistas, no es que esté tan difícil. Es cosa que los clubes empiecen a trabajar más en los jóvenes, como se hacía antes, cuando salían muchos jugadores de inferiores. Por ejemplo a mí me hicieron debutar a los 15 años en Primera, te das cuenta. Y todos decían “ese cabro no, ese cabro no”, por eso hay que trabajar mucho.

-¿Cuál sería la receta de ese trabajo?

Alguien que vea jugadores en todo Chile. A los que tienen condiciones hay que apurarlos un poquito, porque puede ser flojo para hacer gimnasia, en lo físico, en esas cosas y habría que mejorarlo.

-¿Si lo llamaran para aportar un grano de arena para la selección chilena a sus 79 años, accedería a trabajar en la ANFP?

No. Yo ya fui. Tengo mi hogar, mi casa, mi señora, mis amigos en Villa Alemana. Creo que se debe traer a alguien que pueda hacerlo bien, hay gente más joven, como Zamorano y Salas, que puedan tener oportunidades para trabajar por el fútbol chileno

