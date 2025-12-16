Es tendencia:
Chilenos por el mundo

En Madrid lanzan feroz crítica contra Manuel Pellegrini: “No está a la altura…”

Luego que su equipo igualara sin goles en su visita al Rayo Vallecano, el presidente del club local le faltó el respeto al "Ingeniero" y en duros términos.

Por Alfonso Zúñiga

Manuel Pellegrini recibe feroz crítica desde Madrid
© Getty ImagesManuel Pellegrini recibe feroz crítica desde Madrid

En el cierre de la 16° jornada de La Liga en España, el Betis que dirige el chileno Manuel Pellegrini rescató una valiosa igualdad sin goles en casa del Rayo Vallecano en Madrid, que le permite seguir en la parte alta de la Tabla de Posiciones.

Pero más allá del resultado, la polémica se instaló en la nación europea, luego que el “Ingeniero” tuviera fuertes palabras en contra del Estadio de Vallecas, lo que provocó un feroz ninguneo en Madrid, especialmente del entrenador local.

La feroz crítica desde Madrid contra Manuel Pellegrini

Todo arrancó en la previa al encuentro, cuando se le consultó al estratega nacional por el estado del campo de juego, a lo que respondió que “va a ser un rival en su campo, que ya de por sí es complicado por las dimensiones (de la cancha), muy difícil de superar y tenemos que hacer muy buen partido”.

Con la igualdad consumada para el Betis, quien tomó la palabra fue Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, quien se acordó de las palabras de Pellegrini y lanzó una feroz crítica, donde además lo ninguneó públicamente.

“Yo creo que es un grandísimo técnico y eso sí es porque es muy bueno. No está a la altura (las declaraciones) de él como entrenador“, expresó el directivo en defensa de Vallecas para luego continuar con sus dardos hacia el “Ingeniero”.

El buen DT sabe jugar al ataque, a la defensiva, en el campo con las mayores dimensiones como el del Elche o el que tiene menores dimensiones que es el nuestro, en campo embarrado, mojado o seco. Es un grande, lo ha demostrado en la Liga, Premier League. Pero es poner unas excusas…”, finalizó su ataque a Pellegrini.

Betis abre la puerta para cuando Pellegrini quiera venir a la Roja: “Lo resolveremos”

Los números del “Ingeniero” en esta temporada

Entre La Liga, Copa del Rey y Europa League, Manuel Pellegrini registra hasta el momento un 62.5 por ciento, en base a 12 victorias, nueve empates y apenas tres derrotas.

