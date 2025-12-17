Universidad de Chile se encuentra definiendo lo que será la temporada 2026, donde competirán en Copa Sudamericana y, además, experimentarán importantes bajas, entre ellas la inminente salida de su entrenador Gustavo Álvarez.

El DT aclaró en una conferencia antes del fin de la Liga de Primera que siente que su ciclo con los azules terminó. “Quiero hablarle con el corazón al hincha, la razón de esta decisión es que veo un profundo desgaste”.

Ante esto, distintos nombres han sonado para reemplazar al estratega argentino, entre ellos una exitosa dupla argentina que acaba de ser anunciada en otro club.

La dupla ganadora que ficha por equipo argentino

Hace algunas semanas, el periodista deportivo Renzo Luvecce, señaló que Favio Orsi y Sergio Gómez, campeones del Torneo de Apertura argentino 2025, estaban en la órbita de Universidad de Chile.

“En la U quieren traer un cuerpo técnico que trabaje de manera similar al actual y que cumpla con el objetivo principal, volver a salir campeón del Torneo Nacional”, señaló en aquella oportunidad.

Sin embargo, en Argentina revelaron que esta llegada no podrá concretarse, ya que la dupla serían los próximo entrenadores de Newell’s Old Boys, club que tuvo una durísima temporada en la Liga Argentina, donde marcha en el último puesto del Grupo A del clausura, luchando hasta el final para no perder la categoría.

Los DT que suenan en la U

Tras la salida de Álvarez, son distintos los nombres que se barajan para asumir el cuadro azul, pero quien tomaría ventaja es Renato Paiva, cuyo último club fue Fortaleza, equipo que terminó perdiendo la categoría en el Brasileirao.