El cruce entre Aston Villa y Manchester United, programado para este 21 de diciembre a las 13:30, aparece como uno de los partidos más atractivos de la fecha en la Premier League, no solo por lo que propone el juego, sino por el valor que entregan algunos mercados específicos.

Con la tabla y las cuotas como respaldo, el análisis de JugaBet apunta a dos selecciones claras: doble oportunidad Manchester United (1.71) y ambos equipos marcan (1.54).

Aston Villa llega mejor posicionado en la clasificación. Tras 16 fechas suma 33 puntos, con 10 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y un diferencial positivo de +8. Ha marcado 25 goles y recibido 17, números que confirman su buen momento y explican por qué parte como ligero favorito en las cuotas.

Sin embargo, ese rendimiento no ha estado acompañado por solidez defensiva absoluta: recibe poco más de un gol por partido y suele conceder oportunidades incluso cuando controla el trámite.

Bruno Fernandes es figura en el Manchester United

Manchester United, sexto con 26 puntos, muestra un perfil distinto. Registra 7 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, con 30 goles a favor y 26 en contra, uno de los equipos más abiertos del torneo en términos de desarrollo de partido. Su diferencial de +4 es engañoso: el United marca mucho, pero también concede, lo que explica por qué ha sumado puntos incluso en encuentros donde no domina.

Ahí aparece el valor del mercado doble oportunidad Manchester United o empate (1.71). Aston Villa ha ganado más, pero el United empata con frecuencia y pierde poco en relación con su volumen ofensivo. De hecho, solo ha caído en 4 de 16 partidos, mientras que ha marcado en la gran mayoría de sus presentaciones, incluso como visitante. En un duelo parejo, con cuotas de 2.18 para Villa, 3.74 el empate y 3.31 para el United, cubrir dos de los tres escenarios con una cuota cercana al 1.70 resulta estadísticamente atractivo.

El segundo pilar del pronóstico es ambos equipos marcan (1.54). Los números lo sostienen con claridad. Aston Villa promedia 1,56 goles a favor por partido, mientras que el United llega a 1,87, uno de los mejores registros ofensivos del campeonato. Defensivamente, ninguno destaca: Villa recibe 1,06 goles por encuentro y el United 1,62, una combinación que suele derivar en partidos con goles en ambas porterías. Sé parte del juego con JugaBet, la casa de las Leyendas.