Uno de los jugadores que vivió un reencuentro con la hinchada de Universidad de Chile y se llevó importantes aplausos en el Estadio Nacional fue Juan Manuel Olivera, el ex goleador uruguayo que estuvo presente en la despedida de Walter Montillo.

El Palote se mostró muy emocionado por el cariño de la gente, pese a que han pasado años desde que se fue por segunda vez de la U, donde asegura que siempre se encargan de recordarle su paso.

“Para mi siempre es especial, siempre agradecido por la hinchada, no solo en Chile cuando me encuentro en otras partes del mundo. Es una satisfacción grande, han pasado muchos años y te siguen recordando con cariño, eso no se compra con dinero”, explicó.

En ese sentido, también se sorprendió que algunos hinchas lo propusieran para asumir como entrenador en la U, justo cuando se busca técnico por la salida de Gustavo Álvarez, lo que el uruguayo respondió.

El Palote se postula para DT de la U a futuro.

Olivera se pone metas para dirigir a la U

Fue tras el duelo amistosos de la despedida de Walter Montillo que Juan Manuel Olivera enfrentó los micrófonos y las preguntas, donde directamente le preguntaron por la opción de dirigir a la U.

Publicidad

Publicidad

“¿Entrenar? Tienen que pasar muchas cosas y yo me tengo que preparar y estar a la altura. Si tengo la posibilidad alguna vez tengo que estar preparado”, sinceró el delantero.

Pese a esto, confesó que siempre sigue de cerca los resultados de la U, por lo que vio la última temporada dejando conforme el rendimiento que tuvo el plantel de jugadores.

“En la Copa Sudamericana y en el torneo la U fue competitiva, tuvo momentos buenos, no es fácil a nivel internacional, pero la U va en crecimiento después de años no tan buenos, ojalá ahora vuelvan los títulos”, enfatizó.

Publicidad

Publicidad

Revisa sus declaraciones: