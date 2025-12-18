Es tendencia:
“No va a Coquimbo, tampoco se queda en la U”: Confirman el futuro de Lucas Di Yorio

El periodista Gonzalo Fouillouix confirmó que Lucas Di Yorio no seguirá en U. de Chile y su destino está en el extranjero.

Por Javiera García L.

Lucas Di Yorio no sigue en U. de Chile
La situación de Lucas Di Yorio es uno de los temas que mantiene la atención de los hinchas de U. de Chile en el mercado de fichajes. El delantero termina su contrato y todos se preguntan si los azules lo comprarán o no.

El argentino llegó al Centro Deportivo Azul a principios de este año a través de un préstamo con opción de compra desde Athletico Paranaense. Ahora, con la temporada cerrada, la U no ha informado su decisión con el jugador, mientras en Brasil revelan que no tendrá espacio en el Furacao.

En las últimas horas, se sumaron reportes de que Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno que jugará Copa Libertadores en 2026, buscaría quedarse con el atacante ante su posible salida del Romántico Viajero y la información de que no será considerado en su club de origen.

¿Y entonces? Gonzalo Fouillioux, periodista de TNT Sports, respondió la duda que tienen todos los hinchas de U. de Chile. “Lucas Di Yorio no irá a Coquimbo, tampoco se quedará en la U. Su futuro está en México“, confirmó en redes sociales.

Lucas Di Yorio no sigue en U. de Chile y se va a México

Lucas Di Yorio ya tiene experiencia en el fútbol mexicano, porque vistió la camiseta del León (2022-23) y de Pachuca (2023-24). El delantero jugó un total de 57 partidos en la Liga MX, donde anotó 15 goles entre los dos clubes recién mencionados.

Con esto, U. de Chile pierde una carta ofensiva y tendrá que salir a buscar un atacante para la siguiente temporada, donde competirá en la fase previa de la Copa Sudamericana. Primero, eso sí, falta la elección del nuevo entrenador, donde Renato Paiva toma la delantera.

