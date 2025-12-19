La interrogante sobre los mejores futbolistas del mundo no deja de estar en la palestra y Luka Modric no podía quedarse fuera de este debate, sorprendiendo con su elección.

El croata generó polémica, ya que dejó fuera a grandes figuras de renombre, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que siempre son quienes lideran los rankings y nominaciones a nivel mundial.

La sorprendente elección del Luka Modric

El croata se salió de los márgenes tradicionales dejando fuera a La Pulga y CR7, fue así como en conversación con el youtuber español The Real Yesus, Modric eligió en su top 5 a Diego Maradona, Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Zvonimir Boban y Zinedine Zidane.

En distintas oportunidades, el ganador de cinco Champions League ha expresado abiertamente su admiración por Diego Maradona, a quien considera el mejor futbolista de todos los tiempos. En el caso de Boban, su elección responde al rol protagónico que tuvo como emblema de Croacia durante el Mundial de Francia 1998.

Sin embargo, la exclusión de Cristiano Ronaldo llama la atención, considerando que Modric compartió la etapa más exitosa de su trayectoria en el Real Madrid, aunque también puede entenderse como una muestra de imparcialidad.

Mientras que, Lionel Messi fue rival suyo en varios clásicos ante el Barcelona y también en el recordado cruce de semifinales del Mundial de Qatar 2022. Recordemos que el mediocampista croata se ha consolidado como una de las grandes figuras, construyendo una trayectoria sobresaliente que lo llevó desde el Dinamo Zagreb al Tottenham, antes de alcanzar la élite mundial con el Real Madrid.

