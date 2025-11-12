Elegir a los mejores de la historia de un club como el Real Madrid no es fácil. El conjunto “merengue” ha tenido a destacados nombres a lo largo de los años, figuras de talla mundial como Alfredo Di Stéfano, Ronaldo Nazario y recientemente a Cristiano Ronaldo han vestido de blanco.

Por ello es más que meritorio que Iván Zamorano aparezca entre los mejores. Así es, porque “Bam Bam” figura entre los 15 mejores delanteros de la historia del conjunto madridista, esto según un ranking elaborado por la prestigiosa revista deportiva estadounidense, Sports Illustrated, en su versión en español.

Iván aparece en el listado como el número 15 de la historia, destacando que el ex goleador chileno fue eficaz y consiguió deslumbrar en su etapa en el conjunto blanco, desde 1992 hasta 1996 , donde “anotó 101 goles en 173 compromisos disputados, que fueron claves para ganar una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España” además de conseguir el premio pichichi en una temporada.

“Bam Bam” no es el único conocido en nuestras tierras que aparece en el listado, ya que en la posición número 3 aparece Ferenc Puskás , leyenda del fútbol mundial, temible goleador hispanohúngaro y que dirigió con poca suerte a Colo Colo en 1977.

Los 15 mejores delanteros del Real Madrid, según Sports Illustrated:

El mencionado sitio norteamericanoeligió a Cristiano Ronaldo como el mejor delantero ‘merengue’ en su historia, destacando que: “Llegó desde el Manchester United en 2009 y se marchó lleno de éxitos en 2018”, y que por su “magia y su capacidad para aparecer en momentos claves” sigue siendo extrañado en Bernabéu, donde conquistó 4 Champions League, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 3 Mundiales de Clubes.

Tras el luso, aparece Di Stéfano, catalogado como “el primer gran ídolo de la afición merengue”, gracias a sus 308 goles y las primeras cinco Copas de Europa que conquistaron. El podio, en tanto, lo cierra el mencionado Ferenc Puskás, gracias a sus 242 goles en 262 partidos.

Cristiano Ronaldo Alfredo Di Stéfano Ferenc Puskás Raúl González Karim Benzema Francisco Gento Hugo Sánchez Emilio Butragueño Carlos Santillana Ronaldo Nazario Amancio Amaro Fernando Morientes Juanito José Martínez “Pirri” Iván Zamorano

Fuente: Sports Illustrated, “Los mejores delanteros en la historia del Real Madrid – rankeados”.