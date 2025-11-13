Se acabó el sueño del Mundial Sub 17 para Chile y el equipo de Sebastián Miranda ya arribó a suelo nacional desde Qatar. Ahí, una de las figuras del equipo tomó la palabra y rápidamente se puso en modo Colo Colo.

Se trata de Bruno Torres, central de 17 años que anotó un gol ante Uganda y las hizo de capitán en la cita planetaria defendiendo a la Roja. El talento de las juveniles del Cacique mandó un aviso a Macul.

“Siento que hice un buen Mundial en lo individual y eso es una vitrina para Colo Colo. Llegar ahora y terminar el año de la mejor manera posible”, reveló al medio Voz Cacique.

El recambio para la defensa de Colo Colo

Bruno Torres, figura de las juveniles de Colo Colo y la selección Sub 17 ya está listo y dispuesto para pelear un lugar en el equipo de Fernando Ortiz. Eso, tras las críticas al nivel de Sebastián Vegas y Jonathan Villagra.

“Al profesor (Fernando Ortiz) no lo conozco personalmente porque estuve en el proceso Sub 20, y después que terminó el proceso Sub 20, me uní al proceso Sub 17. Entonces yo a Colo Colo no voy como desde septiembre y ya desde mañana (viernes) me tengo que presentar y poder conocerlo lo antes posible”, aseguró.

Por eso, el jugador que ya ha ejercido como capitán albo en las series menores mostró su experiencia y avisó con miras a la lucha por hacerse un nombre en el primer equipo.

“Es una linda responsabilidad ser el capitán del club más grande del país, es bonito. Tratar siempre de ser el líder del grupo, de mis compañeros y es una responsabilidad grande, pero linda. Feliz de poder llevar la jineta”, cerró.