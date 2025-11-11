Los cinco jugadores que más destacan en la Roja Sub 17: “Van a dar el salto”

La Roja superó a Canadá en la última fecha de la fase de grupos, pero igual se quedó fuera del Mundial Sub 17. El triunfo paralelo de Uganda sobre Francia dejó un empate de puntos en el Grupo K, donde Chile quedó último y sin oportunidad de avanzar por diferencia de gol.

Fue un final muy amargo para los dirigidos de Sebastián Miranda. Luego de que Canadá encontrara la ventaja a los 31′, Chile respondió a los 55′ y 66′ gracias a Zidane Yáñez y Matías Orellana. La Roja necesitaba otro gol o que Francia desperara para clasificar, pero nada de eso pasó.

Así se terminó la aventura de Chile. Sin embargo, muchos sacan cuentas positivas del grupo que se viene formando en esta categoría y que son el futuro de nuestra selección. En diálogo con Redgol, César Vaccia entregó su podio de esta generación de jugadores y sumó otros dos nombres.

Primero, el ex seleccionador Sub 17 mencionó: “Es una tristeza enorme, yo he estado en esas competencias y sé lo que sienten los chicos que todavía están en formación. Pero tengamos fe que esta nueva generación de jugadores en algún momento tenga éxitos. Esto es un aprendizaje”.

El podio de la Roja Sub 17 para César Vaccia

Tras el torneo que hizo Chile, César Vaccia destacó: “Mi podio son los jugadores que están en Estados Unidos, Antonio Riquelme y Zidane Yáñez, y Bruno Torres“.

Pero no se quedó ahí. El ex seleccionador Sub 17 también tuvo aplausos para Jhon Cortés. “Es fuerte, tiene potencia, jugó pocos minutos, pero creo que es destacable”, explicó. También Yastin Cuevas. “Tiene sus cositas. Creo que podrían dar un salto”