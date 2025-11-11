La Roja se juega el todo o nada en el Mundial Sub 17. Después de la derrota contra Francia y el empate con Uganda, la selección chilena vuelve a la cancha para enfrentar a Canadá. Está obligada a ganar para seguir con vida y clasificar a la ronda de los dieciseisavos de final.

Paralelamente al partido de la Roja, Francia y Uganda también se verán las caras y es fundamental que los africanos no ganen ese partido. La acción comienza a las 9:30 horas y puedes seguir el minuto a minuto a continuación.