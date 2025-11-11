Es tendencia:
Mundial Sub 17

Minuto a minuto: Chile vs Canadá por el todo o nada en el Mundial Sub 17

La Roja cierra la fase de grupos del Mundial Sub 17. Está obligada a ganarle a Canadá.

Por Javiera García L.

Chile cierra la fase de grupos del Mundial Sub 17
© La RojaChile cierra la fase de grupos del Mundial Sub 17

La Roja se juega el todo o nada en el Mundial Sub 17. Después de la derrota contra Francia y el empate con Uganda, la selección chilena vuelve a la cancha para enfrentar a Canadá. Está obligada a ganar para seguir con vida y clasificar a la ronda de los dieciseisavos de final.

Paralelamente al partido de la Roja, Francia y Uganda también se verán las caras y es fundamental que los africanos no ganen ese partido. La acción comienza a las 9:30 horas y puedes seguir el minuto a minuto a continuación.

La alternativa de Chile

En la banca, la Roja cuenta con Franco Mancilla, Cristóbal del Río, Sebastián Vargas, Yastin Cuevas, Javier Gutiérrez, Cristián Díaz, Jaime Poblete, Joaquín Meneses, Amaro Pérez y Jhon Cortés.

¡LA FORMACIÓN DE CHILE!

Tenemos formación confirmada para el duelo entre Chile y Canadá.

La Roja Sub 17 va con Vicente Villegas; Francisco Daza, Bruno Torres, Alfonso Olguín; Martín Jiménez, Matías Paris, Nicolás Pérez, Matías Orellana; Ian Alegría, Zidane Yáñez y Antonio Riquelme.

Tweet placeholder

La palabra de Sebastián Miranda

En la previa de la definición contra Canadá, el DT de Chile Sub 17, Sebastián Miranda, declaró:

"Canadá es un equipo que juega muy en bloque, dejan pocos espacios libres. En ese sentido, creemos que nuestro juego posicional de salida, con algunos ajustes que hemos hecho, va a ser fundamental".

"La final del mundo esperamos jugarla en dos semanas más. Sabemos que es un partido importante por la ilusión que tenemos, y así también lo hemos conversado con los jugadores, pero en un contexto de que no nos salgamos de nuestra manera de encarar el partido, porque a veces por entregar ese mensaje tan excesivo caemos en la desesperación, caemos en la ansiedad".

La tabla de posiciones

Así está la tabla de posiciones del Grupo K, con Chile en el fondo con una unidad.

Los dos primeros de cada grupo avanzan directo a los dieciseisavos de final y se les suman los 8 mejores terceros.

¿Qué necesita Chile?

¿Qué necesita la Roja para clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17?

-Ganarle a Canadá. Un triunfo dejaría a Chile con cuatro puntos y pese a la igualdad con los norteamericanos, el partido entre ellos nos daría ventaja como criterio de desempate.

-Que Uganda no le gane a Francia. Una victoria de los africanos provocaría un triple empate que podría dejar a Chile fuera de todo.

¡JUEGA CHILE!

¡Muy buenos días, Redgoleros y Redgoleras!

La Roja vuelve a la cancha y tiene la obligación de ganar para seguir su camino en el Mundial Sub 17. A las 9:30 horas, el equipo de Sebastián Miranda enfrenta a Canadá en Qatar.

