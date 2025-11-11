La selección chilena sufrió una dolorosa e insólita eliminación en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Pese a que se pudo vencer a Canadá por la última fecha del Grupo K y alcanzar los cuatro puntos, por diferencia de goles el equipo de Sebastián Miranda cerró último en su zona.

El lamento en el camarín de la rojita era evidente, sobre todo porque estuvo a solo un gol de evitar el tempano adiós del certamen. Además, se da luego de poner expectativas bastante altas en este torneo.

Así lo dejó en claro el volante Cristián Díaz, quien en charla con ADN Radio tras la eliminación no tuvo miedo en evidenciar la tristeza al interior del equipo, apuntando a que este grupo venía por mucho más.

La tristeza de la selección chilena Sub 17 tras la eliminación

El volante partió diciendo que “estamos tristes, todos en el grupo sentíamos que Chile y esta generación venía por mucho más. Veníamos con una idea de juego clara, que nos hacía ir a buscar los partidos, pararnos de igual a igual y creo que esto no debería haber terminado así. Nos merecíamos mucho más”.

La selección chilena Sub 17 quedó eliminada con cuatro puntos de este Mundial. | Foto: La Roja.

“El grupo se definió por detalles, el más mínimo detalle que un equipo fallara era un gol en contra, así que había que estar concentrado los 90 minutos y creo que aun así Chile lo dejó todo”, agregó.

En ese sentido, Díaz aseguró que “fuimos un gran equipo, dimos la pelea hasta el final, lo tuvimos (a Canadá) metido en su campo hasta el final y nos vamos tristes, pero lo dejamos todo”.

“Esto nos sirve de experiencia, es el primer Mundial de muchos. Esta generación tiene mucho con qué pelear y este es el inicio de algo que puede sonar en todos lados. Esta generación tiene mucho”, concluyó.