Se jugó como nunca, pero lastimosamente se terminó eliminado. La selección chilena Sub 17 dijo adiós al Mundial de la categoría tras vencer 2-1 a Canadá. Pese al triunfo, la tabla castigó a la Roja y lo dejó último, con los mismos puntos que el primero.

Por eso, el gol que le faltó al equipo de Sebastián Miranda le pasó la cuenta y la tristeza se tomó el camarín nacional. Uno que tomó la palabra fue Matías Orellana, el jugador de Colo Colo que brilló en el match.

Anotando el gol del triunfo, el número “4” de la Rojita pasó de la alegría al lamento. Su tanto no alcanzó para la hazaña y el jugador enfrentó los medios “quebrado” por la emoción.

Así reaccionó el camarín de Chile Sub 17 a la eliminación

Matías Orellana, jugador de la selección chilena Sub 17, pasó de la alegría al lamento en la Rojita. En sincero descargo analizó la aventura vivida en el Mundial de Qatar.

“Las sensaciones son buenas por cómo terminó el partido, pero muy triste por cómo resultó el otro, Francia vs Uganda. Lo tuvimos ahí, pero no se nos dio”, dijo al enviado de RedGol, Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Pese a su corta edad, Matías Orellana no ocultó su autocrítica por la farra de la Rojita en el Mundial. Ahí, aseguró que faltó concretar más las ocasiones, hacemos varias ocasiones, pero falta hacer el gol”.

“Todos somos familia, vamos todos juntos a tirar para arriba”, cerró el crack de Colo Colo, emocionado tal como Sebastián Miranda por la terrible eliminación de la selección chilena Sub 17.

