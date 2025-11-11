Es tendencia:
Mundial Sub 17

Increíble: el gol que se perdió Chile y que pudo cambiar todo en el Mundial Sub 17

La Roja le ganó a Canadá, pero no le alcanzó para avanzar al Mundial Sub 17. Hubo un gol perdido que pudo cambiarlo todo...

Por Javiera García L.

Amaro Pérez se perdió el gol de la clasificación de la Roja Sub 17
Amaro Pérez se perdió el gol de la clasificación de la Roja Sub 17

La Roja cumplió y superó a Canadá en el cierre de la fase de grupos, pero no le alcanzó para seguir su aventura en el Mundial Sub 17. Paralelamente, Uganda le ganó a Francia y declaró un empate total de puntos en el Grupo K, donde Chile quedó último por su peor diferencia de gol.

El duelo de los dirigidos de Sebastián Miranda estuvo de infarto. Tras un primer tiempo muy difícil y la ventaja de los canadienses a los 31′ con un tiro cruzado de Shola Jimoh, parecía todo perdido para Chile.

Pero la selección nacional despertó en la segunda mitad. A los 55′, apareció Zidane Yáñez para el empate. A los 66′, Matías Orellana puso la ventaja que ilusionaba a todos. Chile dependía de otro gol o de que Francia despertara ante Uganda para poder clasificar.

A los 90’+1, el recién ingresado Amaro Pérez tuvo el gol que pudo cambiar todo para la Roja. El delantero de U. Católica entró al área y se sacó al portero, pero no remató bien y se perdió el 3-1. Era la mejor jugada que tuvo Chile y que habría cambiado el destino en el Mundial Sub 17.

Chile vs Canadá: la Roja se quedó fuera del Mundial Sub 17

Incluso con el triunfo por 2-1, Chile quedó fuera del Mundial Sub 17. Tras el pitazo final, la Roja esperó hasta el último segundo que, en el otro partido, Francia empatara con Uganda, lo que hubiese mandado a los africanos al último lugar de la tabla y clasificado a Chile como mejor tercero, pero eso no pasó.

Así termina la aventura del equipo de Sebastián Miranda en la Copa del Mundo. Antes, le pesó perder por 2-0 contra Francia en su debut y haber cedido un empate a Uganda en la segunda fecha.

