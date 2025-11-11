Las cosas entre Nicolás Castillo y Universidad Católica, o más bien la dirigencia del club, no terminaron nada de bien. El delantero ha aprovechado cada instancia que ha tenido para pegarle con todo a Cruzados y este martes lanzó un nuevo dardo aprovechando lo ocurrido con la selección chilena Sub 17.

La Roja derrotó a Canadá, pero no le alcanzó y quedó eliminada del Mundial de la categoría. Un torneo que disputó con cuatro jóvenes promesas de la UC como lo son Cristóbal del Rio, Francisco Daza, Joaquín Meneses y Amaro Pérez, por quienes el ex goleador de la franja puso el grito en el cielo.

A través de sus redes sociales, el atacante publicó un furioso mensaje contra la dirigencia de los Cruzados por la forma en la que han tratado a los juveniles. De hecho, enfatizó en que deben cuidarlos y darle chances en el primer equipo sí o sí.

Nicolás Castillo emplaza a Universidad Católica por no pescar a sus Sub 17

Nicolás Castillo no se guardó nada luego de la eliminación de Chile en el Mundial Sub 17. El delantero salió con todo al cruce contra la dirigencia de la UC, pidiendo más respeto por los canteranos que representaron al país en el certamen.

Nicolás Castillo disparó con todo contra la dirigencia de Universidad Católica por los Sub 17. Foto: Photosport.

“Cuatro jugadores de Universidad Católica, 3 de 4 con contrato profesional representando a Chile en el Mundial Sub 17. Y si embargo… ni una publicación, ni un reconocimiento, ni un solo partido a destacar por parte de Cruzados“, disparó de entrada.

Para Nicolás Castillo, es más que destacable lo que hicieron los juveniles que jugaron por la Roja en el certamen. “Estos chicos hicieron un enorme sacrificio por vestir la camiseta de su país, llevando el nombre de Católica con orgullo y compromiso“.

Eso no fue todo, ya que el ex artillero de la UC hizo un llamado a que los suban al primer equipo. “Ojalá que, cuando vuelvan a Chile, la prioridad sea clara: verlos entrenando y compitiendo con el plantel profesional. Y ojalá también acabar con los ‘procesos’ de verlos división por división“.

“Cuando un chico destaca, hay que probarlos en el plantel. ¿Si no cuándo van a estar preparados? Los de casa siempre son los más importantes. Y a ustedes, muchachos… levanten la cabeza, que este sueño recién está comenzando“, sentenció.

Aunque para la tranquilidad de Nicolás Castillo, más tarde Universidad Católica sacó la voz y le dedicó palabras a sus canteranos. “Aplausos para nuestros Cruzados de Selección. El portero Cristóbal del Río, el defensor Francisco Daza, el delantero Amaro Pérez y el extremo Joaquín Meneses, nuestros formados en casa que fueron parte de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 ¡Gracias por defender la camiseta de la Roja!“, cerraron.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica?

Universidad Católica espera por el regreso de los jugadores que estuvieron en el Sub 17 para preparar su próximo desafío en la Liga de Primera. Los Cruzados buscarán dar un paso más rumbo al Chile 2 el fin de semana del 23 de noviembre, cuando reciban a Palestino con programación por definir.

