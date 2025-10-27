Universidad Católica consiguió un triunfazo sobre Universidad de Chile. Los hinchas cruzados celebraron la victoria en el clásico y uno de ellos fue Nicolás Castillo.

Los dirigidos por Daniel Garnero fueron superiores al Romántico Viajero y pese a jugar casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Gary Medel, lograron imponerse por 1-0 con solitaria anotación de Alfred Canales al minuto 72.

El festejo de Nicolás Castillo

La felicidad en Universidad Católica fue total luego de ganar ante Universidad de Chile. Además de vencer al rival de toda la vida, dieron un paso gigante para meterse en la próxima Copa Libertadores 2026 mediante el cupo de Chile 2.

Uno de los más alegres debido al 1-0, era Nicolás Castillo. El ex delantero de los Cruzados si bien está alejado de la institución tras su polémico y mal paso del 2024, eso no quita lo hincha y apasionado que sigue siendo por los colores de la UC.

ver también No todo es festejo en U. Católica: la horrible noticia que entregó Fernando Zampedri

Castillo, que hoy está sin club luego de un breve paso por Santiago City, vivió el Clásico Universitario como un seguidor más. Con el pitazo final de Juan Lara, desató su festejo y así lo demostró en redes sociales, donde subió una imagen a Instagram.

“Salud”, escribió el delantero de 32 años en una historia, junto a un vaso con michelada y corazones con los colores de Universidad Católica. Más allá de las diferencias que ha tenido con la dirigencia, donde incluso no fue invitado ni a la despedida de Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, Castillo es un cruzado de tomo y lomo.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

El próximo partido de Universidad Católica será ante O’Higgins en el Claro Arena, durante el sábado 1 de noviembre. Habrá que esperar si la ANFP reprograma este encuentro ante la opción de que Coquimbo Unido pueda ser campeón.