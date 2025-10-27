Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Clásico Universitario

“Salud”: el festejo de Nicolás Castillo por el triunfo de U. Católica ante U. de Chile

El delantero de 32 años celebró como un hincha más la victoria de los Cruzados en el Clásico Universitario.

Por César Vásquez

Castillo tuvo un polémico paso por la UC en 2024.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTCastillo tuvo un polémico paso por la UC en 2024.

Universidad Católica consiguió un triunfazo sobre Universidad de Chile. Los hinchas cruzados celebraron la victoria en el clásico y uno de ellos fue Nicolás Castillo.

Los dirigidos por Daniel Garnero fueron superiores al Romántico Viajero y pese a jugar casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Gary Medel, lograron imponerse por 1-0 con solitaria anotación de Alfred Canales al minuto 72.

El festejo de Nicolás Castillo

La felicidad en Universidad Católica fue total luego de ganar ante Universidad de Chile. Además de vencer al rival de toda la vida, dieron un paso gigante para meterse en la próxima Copa Libertadores 2026 mediante el cupo de Chile 2.

Uno de los más alegres debido al 1-0, era Nicolás Castillo. El ex delantero de los Cruzados si bien está alejado de la institución tras su polémico y mal paso del 2024, eso no quita lo hincha y apasionado que sigue siendo por los colores de la UC.

No todo es festejo en U. Católica: la horrible noticia que entregó Fernando Zampedri

ver también

No todo es festejo en U. Católica: la horrible noticia que entregó Fernando Zampedri

Castillo, que hoy está sin club luego de un breve paso por Santiago City, vivió el Clásico Universitario como un seguidor más. Con el pitazo final de Juan Lara, desató su festejo y así lo demostró en redes sociales, donde subió una imagen a Instagram.

“Salud”, escribió el delantero de 32 años en una historia, junto a un vaso con michelada y corazones con los colores de Universidad Católica. Más allá de las diferencias que ha tenido con la dirigencia, donde incluso no fue invitado ni a la despedida de Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, Castillo es un cruzado de tomo y lomo.

Publicidad
Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

El próximo partido de Universidad Católica será ante O’Higgins en el Claro Arena, durante el sábado 1 de noviembre. Habrá que esperar si la ANFP reprograma este encuentro ante la opción de que Coquimbo Unido pueda ser campeón.

Lee también
Libertadores 2025: Horarios y TV de las semis de vuelta
Copa Libertadores

Libertadores 2025: Horarios y TV de las semis de vuelta

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Deportes Limache en Liga de Primera?
Colo Colo

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Deportes Limache en Liga de Primera?

"Sigan llorando": ex U que acusó racismo por ser chileno grita campeón
Internacional

"Sigan llorando": ex U que acusó racismo por ser chileno grita campeón

Las dudas tras la salida de la titularidad de Villagra en Colo Colo
Colo Colo

Las dudas tras la salida de la titularidad de Villagra en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo