Universidad Católica realizó la despedida de los capitanes en el Estadio Claro Arena. Cristián Álvarez, Milovan Milosevic, y José Pedro Fuenzalida realizaron su partido en el Estadio Claro Arena.

El recinto en San Carlos de Apoquindo contó con un lleno total, y pese a lo vivido con Patricio Toledo, los cruzados celebraron el adiós de sus máximos referentes.

Sin embargo, en la fiesta faltó uno de los goleadores más destacados que ha tenido el club. Lo que apunta directamente a Nicolás Castillo, que fue el gran ausente del partido de este domingo. Es que sorpresivamente aparecieron jugadores destacados de todos los tiempos, menos el goleador nacido en Renca.

Por lo mismo, Castillo decidió enfrentar el tema en sus redes sociales. “Para todos los que me han preguntado, quiero aclarar que simplemente no fui invitado”, lanzó de entrada fuerte y claro el goleador.

“Cada uno está en su derecho de invitar a quienes uno desee en un momento tan especial y eso se respeta”, aclaró el Nico dejando de lado cualquier polémica con los referentes cruzados.

Pero el comunicado de Nicolás Castillo no estuvo ajeno a polémicas y llamó la atención una particular frase sobre los referentes de Universidad Católica que protagonizaron la despedida de los capitanes.

“Yo siempre he sido hincha del club, de la insignia y no de jugadores. La UC siempre estará por sobre todo. Agradecido por todas las alegrías que nos dieron”, complementó.

“Quiero que sepan que mi cariño y respeto por la institución y por su gente no cambia por estas situaciones. Abrazo para todos los cruzados”, sentenció el futbolista que marcó 87 partidos en Universidad Católica y ganó cuatro títulos.