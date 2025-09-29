La temporada del Campeonato Nacional está por terminar y, con ello, los clubes ya comienzan a proyectar el plantel que tendrán el próximo año, así como las figuras que formarán parte del equipo de cara al 2026.

Universidad Católica atraviesa una etapa decisiva en la Liga de Primera, en donde marchan en el quinto lugar de la tabla de posiciones, lo que los clasifica a la fase de grupos de Copa Sudamericana, por lo que de cerrarse así, los cruzados disputarán el importante torneo internacional.

Por lo mismo y en mira a esa competencia, la dirigencia ya comienza a proyectar lo que será la temporada 2026 y, sobre todo, resolver la gran interrogante sobre el futuro de su gran figura: Fernando Zampedri.

Lo que complica la renovación del Toro en la UC

El Toro, uno de los goleadores del campeonato con 11 tantos, es uno de los emblemas actuales de la franja. Sin embargo, su contrato finaliza a fin de año y todavía no hay claridad sobre su continuidad, lo que mantiene en vilo a los hinchas.

Desde el club existe la intención de asegurar su estadía en el Claro Arena, pero hay un detalle que hace que las negociaciones no avancen como se esperaba. El delantero de 37 años vive un gran momento, pero la renovación estaría trabada por diferencias en la duración del vínculo.

Zampedri es uno de los goleadores del campeonato nacional con 11 tantos/Photosport

De acuerdo a lo informado por el comunicador Bruno Sampieri en su canal de YouTube y recoge Punto Cruzado, la propuesta de la UC es extender el contrato por una temporada más, mientras que Zampedri busca firmar por dos años. Esa situación ha frenado el acuerdo, pese a que ambas partes coinciden en seguir en el club, por lo que se espera que se llegue a un acuerdo.

Tras su última renovación en 2023, el nuevo contrato expira a finales de este año, por lo que desde la precordillera confían en que el Toro seguirá en el equipo el 2026.