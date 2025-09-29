Universidad Católica tuvo su fiesta propia este fin de semana, en el evento titulado “Adiós capitanes”, donde se pretendió darle una despedida a tres grandes figuras del club: Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez.

Era un evento muy lindo y entretenido, hasta el grave acontecimiento con Patricio Toledo. El ex portero se desplomó en su área y tuvo que ser asistido por los propios jugadores, para ser luego retirado en una ambulancia. Por el momento, se mantiene estable.

Lamentable situación que empañó un evento limpio, que había tenido mucho más de compañerismo que de competencia. De hecho, varios actuales jugadores de la UC hicieron aparición en el Claro Arena.

Buena onda entre capitanes

Uno de los momentos más simpáticos fue captado por las cámaras de TNT Sports. Se trata de un cruce entre Gary Medel y Fernando Zampedri, sin pelota y en la mitad del campo.

Gary Medel tomó del cuello al Toro Zampedri y, literalmente, lo cogoteó. Luego, al soltarlo se mandó tremenda carcajada y se notó que la buena onda prevalece entre ambos referentes de la Universidad Católica.

En el campo de juego se enfrentaron La Franja contra Cruzados, siendo el resultado final 2-1 para estos últimos. Al finalizar el evento, los tres capitanes homenajeados dieron la vuelta olímpica, ante la ovación del Claro Arena.

¿Cuál es el estado de salud de Patricio Toledo?

Según dio a conocer la UC a través de sus redes sociales, el portero está estable. “Informamos que nuestro ex arquero Patricio Toledo, según la información compartida por el centro clínico en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso“, señalaron.

