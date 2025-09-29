Universidad Católica actualiza estado de Patricio Toledo tras infarto en pleno partido

La despedida de los capitanes de Universidad Católica ha pasado a segundo plano luego de lo ocurrido con uno de sus referentes. Patricio Toledo sufrió un infarto en pleno partido, dejando aterradoras imágenes en el Claro Arena.

El ex portero se desvaneció en el área y obligó a una rápida reacción de sus compañeros, donde Gerardo Reinoso y Cristián Álvarez fueron claves para reanimarlo. Su estado era grave y los hinchas estaban a la espera de conocer nuevos detalles sobre su situación, algo que se aclaró durante el mediodía de este lunes.

Desde los Cruzados emitieron un comunicado para calmar a los fanáticos y entrenar novedades sobre el otrora guardameta. Y las noticias son alentadoras, aunque todavía resta esperar algunas horas más para tener mayor claridad y así saber si podrá ser dado de alta.

Las esperanzadoras noticias desde Universidad Católica sobre el estado de salud de Patricio Toledo

El infarto sufrido por Patricio Toledo en la despedida de los capitanes de Universidad Católica mantiene preocupados a los hinchas. El susto que hizo pasar el ex portero fue enorme, pero ya con el paso de las horas su evolución ha sido favorable.

Patricio Toledo sigue recuperándose del infarto que asustó a toda Universidad Católica en la despedida de sus capitanes. Foto: Photosport.

A través de sus redes sociales, la UC emitió un comunicado revelando nuevos detalles sobre el estado de su ídolo. “Informamos que nuestro ex arquero Patricio Toledo, según la información compartida por el centro clínico en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer“.

En esa misma línea, desde Universidad Católica remarcaron que todavía no se puede estar tranquilos y analizan minuto a minuto su caso. “El ex arquero continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)“.

No obstante, la UC dio buenas noticias sobre su condición. “Junto con el reporte médico y según la información que nos ha entregado su familia, el histórico ex jugador Cruzado pasó una buena noche, se encuentra consciente y está rodeado y hablando con sus seres queridos, con quienes hemos estado en contacto permanente“.

“Reiteramos nuestros sinceros deseos de una pronta recuperación a Patricio y agradecemos las muestras de cariño que Los Cruzados y Las Cruzadas, y todo el fútbol chileno, le han hecho llegar a él y a su familia“, sentenciaron.

Patricio Toledo se seguirá recuperando en el hospital hasta que pueda recibir el alta médica. Por suerte, está en contacto con sus seres queridos y hay optimismo en que las cosas evolucionen de buena manera en las próximas horas.