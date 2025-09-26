Cristián Álvarez tendrá este domingo un lindo homenaje por parte de Universidad Católica, en una jornada en la que se despedirá junto a Milovan Mirosevic y José Pedro Fuenzalida de su hinchada.

“Adiós Capitanes” se llama el evento que se realizará en el Claro Arena. Claro que el Huaso estuvo muy cerca de no haber sido parte de este reconocimiento, pues fue tentado por Universidad de Chile.

Tras una brillante temporada en la UC, fichó por River Plate. El 2006 debió salir del elenco Millonario y ahí recibió una oferta tentadora del Bulla, que lo hizo pensar.

“Me llamaron de la U, tuvimos un par de conversaciones, pero fue breve y al final apareció Católica. Era un comodín. Me llamó el Superman Vargas cuando era gerente deportivo”, señaló al programa Máximas de TNT Sports.

Huaso Álvarez es un emblema de Universidad Católica

La tentación de U de Chile para Cristián Álvarez

El Huaso, formado de chico en la UC, reconoce que fue un momento tenso. “Cuando uno no tiene club y está en la incertidumbre, empieza a dudar y a pensar. Pero también estaba confiado en que Católica apareciera”, complementó.

También habló de que cuando chico era cercano a Colo Colo, pues su padre Luis Hernán Álvarez fue un delantero muy identificado con el Cacique.

“Mi papá falleció joven, cuando yo tenía 11 años. Él quería que fuéramos futbolistas. Eran de Colo Colo, pero es casi como una religión en la que la familia te va inculcando cosas. Antes de morir le dejó muy claro a mi mamá lo que teníamos que hacer para ser jugadores profesionales”, mnifestó.

También señaló que en la UC quiso ser delantero, como su padre. “En mi llegada a Católica yo era 9, por eso no me querían dejar. De a poco fui retrocediendo, llegué de lateral derecho hasta el último puesto. Nunca fui arquero, pero cuando jugué en esa posición me di cuenta de lo difícil e importante que es”, manifestó por la vez que se puso los guantes ante la “U” en un clásico.

