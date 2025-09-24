Cada vez falta menos para uno de los eventos más esperados por los hinchas Cruzados: el “Adiós Capitanes” en el Claro Arena, que rendirá homenaje a Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, históricas figuras de Universidad Católica y que reunirá a numerosos jugadores que han marcado la franja.

Sin embargo, a pesar de la confirmación de muchas de estas figuras, uno de los regresos más esperados no podrá concretarse. Acorde a lo revelado por Novena Pasión, Diego Buonanotte que actualmente milita en Deportes Temuco y jugó 6 temporadas en la UC, sufrió una lesión que lo tendrá alejado de las canchas por algunas semanas.

“Según información que maneja Novena Pasión, Diego Buonanotte sufrió un desgarro que lo dejó fuera de la jornada de entrenamiento. Ahora, se espera el parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión, aunque podría estar aproximadamente un mes fuera de las canchas”, explicó el medio.

Los confirmados de Adiós Capitanes

Este gran evento deportivo se desarrollará el próximo 28 de septiembre y dará una despedida en cancha a tres figuras que marcaron la historia cruzada. Álvarez jugó 17 temporadas en la franja, el “Chapa” 12 y Mirosevic 13 en total.

ver también Filtran el inesperado invitado para “Adiós Capitanes”: Incluso podría jugar unos minutos

Estos son los confirmados para el gran evento deportivo de la Universidad Católica.