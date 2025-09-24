Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Adiós Capitanes: La inesperada baja que descoloca a los hinchas de la Franja

El esperado evento para los hinchas de Universidad Católica tendrá una importante baja dentro de sus confirmados por impactante motivo.

Por Andrea Petersen

Una gran ausencia tendrá el evento Adiós Capitanes de la UC.
Una gran ausencia tendrá el evento Adiós Capitanes de la UC.

Cada vez falta menos para uno de los eventos más esperados por los hinchas Cruzados: el “Adiós Capitanes” en el Claro Arena, que rendirá homenaje a Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, históricas figuras de Universidad Católica y que reunirá a numerosos jugadores que han marcado la franja.

Sin embargo, a pesar de la confirmación de muchas de estas figuras, uno de los regresos más esperados no podrá concretarse. Acorde a lo revelado por Novena Pasión, Diego Buonanotte que actualmente milita en Deportes Temuco y jugó 6 temporadas en la UC, sufrió una lesión que lo tendrá alejado de las canchas por algunas semanas.

“Según información que maneja Novena Pasión, Diego Buonanotte sufrió un desgarro que lo dejó fuera de la jornada de entrenamiento. Ahora, se espera el parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión, aunque podría estar aproximadamente un mes fuera de las canchas”, explicó el medio.

Los confirmados de Adiós Capitanes

Este gran evento deportivo se desarrollará el próximo 28 de septiembre y dará una despedida en cancha a tres figuras que marcaron la historia cruzada. Álvarez jugó 17 temporadas en la franja, el “Chapa” 12 y Mirosevic 13 en total.

Filtran el inesperado invitado para “Adiós Capitanes”: Incluso podría jugar unos minutos

ver también

Filtran el inesperado invitado para “Adiós Capitanes”: Incluso podría jugar unos minutos

Estos son los confirmados para el gran evento deportivo de la Universidad Católica.

  • José Pedro Fuenzalida
  • Cristian Álvarez
  • Milovan Mirosevic
  • Gerardo Reinoso
  • Jorge Contreras
  • Nelson Tapia
  • Patricio Toledo
  • José María Buljubasich
  • Alberto Acosta
  • Alfonso Parot
  • Jorge Acuña
  • Roberto Gutiérrez
  • Miguel Ponce
  • Eros Pérez
  • Fernando Cordero
  • David Llanos
  • Polo Quinteros
  • Rodrigo Valenzuela
  • Patricio Ormazábal
  • Felipe Gutiérrez
  • Arturo Norambuena
  • Dante Poli
  • Francisco Arrue
  • Jorge Varga
  • Iván Álvarez
  • Andrés Romero
  • Marko Biskupovic
  • Iván Vásquez
  • Diego Rosende
  • Jaime Carreño
  • Marko Biskupovic
  • Francisco Silva
  • Daniel Pérez
  • Franco Costanzo
  • Sebastián Rozental
  • Jaime Rubilar
  • Germán Lanaro
  • Nelson Parraguez
  • Jorge Aravena
  • José Luis Villanueva
  • Ricardo Lunari
  • Luciano Aued
Lee también
Estos son todos todos los jugadores que dirán presente en "Adiós Capitanes"
Universidad Católica

Estos son todos todos los jugadores que dirán presente en "Adiós Capitanes"

A 20 años: Cuando la Roja que goleó 7-0 y luego fue eliminada del Mundial
Selección Chilena

A 20 años: Cuando la Roja que goleó 7-0 y luego fue eliminada del Mundial

Polémico ranking de los 10 mayores ídolos de la Católica que entrega la IA
Universidad Católica

Polémico ranking de los 10 mayores ídolos de la Católica que entrega la IA

Perdió la chance de enfrentar a U de Chile y renunció: "Para los genios de..."
Copa Sudamericana

Perdió la chance de enfrentar a U de Chile y renunció: "Para los genios de..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo