Cada vez falta menos para uno de los eventos más esperados por los hinchas Cruzados: el “Adiós Capitanes” en el Claro Arena, que rendirá homenaje a Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, históricas figuras de Universidad Católica y que reunirá a numerosos jugadores que han marcado la franja.
Sin embargo, a pesar de la confirmación de muchas de estas figuras, uno de los regresos más esperados no podrá concretarse. Acorde a lo revelado por Novena Pasión, Diego Buonanotte que actualmente milita en Deportes Temuco y jugó 6 temporadas en la UC, sufrió una lesión que lo tendrá alejado de las canchas por algunas semanas.
“Según información que maneja Novena Pasión, Diego Buonanotte sufrió un desgarro que lo dejó fuera de la jornada de entrenamiento. Ahora, se espera el parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión, aunque podría estar aproximadamente un mes fuera de las canchas”, explicó el medio.
Los confirmados de Adiós Capitanes
Este gran evento deportivo se desarrollará el próximo 28 de septiembre y dará una despedida en cancha a tres figuras que marcaron la historia cruzada. Álvarez jugó 17 temporadas en la franja, el “Chapa” 12 y Mirosevic 13 en total.
Estos son los confirmados para el gran evento deportivo de la Universidad Católica.
- José Pedro Fuenzalida
- Cristian Álvarez
- Milovan Mirosevic
- Gerardo Reinoso
- Jorge Contreras
- Nelson Tapia
- Patricio Toledo
- José María Buljubasich
- Alberto Acosta
- Alfonso Parot
- Jorge Acuña
- Roberto Gutiérrez
- Miguel Ponce
- Eros Pérez
- Fernando Cordero
- David Llanos
- Polo Quinteros
- Rodrigo Valenzuela
- Patricio Ormazábal
- Felipe Gutiérrez
- Arturo Norambuena
- Dante Poli
- Francisco Arrue
- Jorge Varga
- Iván Álvarez
- Andrés Romero
- Marko Biskupovic
- Iván Vásquez
- Diego Rosende
- Jaime Carreño
- Marko Biskupovic
- Francisco Silva
- Daniel Pérez
- Franco Costanzo
- Sebastián Rozental
- Jaime Rubilar
- Germán Lanaro
- Nelson Parraguez
- Jorge Aravena
- José Luis Villanueva
- Ricardo Lunari
- Luciano Aued