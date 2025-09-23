Cada vez queda menos para que se realice un evento que esperan con ansias todos los hinchas Cruzados, el Adiós Capitanes en el Claro Arena y que dará un homenaje a tres grandes figuras de la Franja, Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, que reunirá un gran número de jugadores históricos.

Álvarez colgó los botines el 2018 tras 17 años en la institución en donde consiguió 5 torneos de la primera división, 1 copa chile y una Supercopa.

Álvarez se retiró el 2018 del fútbol/Photosport

Mientras que el “Chapa” jugó 12 temporadas con la franja, desde 2004 a 2007 y después en su regreso desde 2015 a 2022, colgando los botines ese año. Con la UC levantó 7 veces el título de campeón de Primera División.

José Pedro Fuenzalida se retiró del fútbol el 2022/Photosport

Mirosevic debutó en la UC en 1997 y se quedó en el club hasta el 2002, para luego regresar el 2009 hasta el 2011, regresando en a temporada 2013 tras un breve paso por Columbus Crew, colgando los botines el 2016.

MIlovan Mirosevic se despidió del fútbol en la UC el 2016/Photosport

Los confirmados para el Adiós Capitanes

El gran evento deportivo se desarrollará el próximo 28 de septiembre y ya confirmó a los grandes jugadores que serán parte del partido.

Según revela PuntoCruzado, entre quienes dirán presente en la emotiva despedida se encuentran:

José Pedro Fuenzalida

Cristian Álvarez

Milovan Mirosevic

Gerardo Reinoso

Jorge Contreras

Nelson Tapia

Patricio Toledo

José María Buljubasich

Diego Buonanotte

Alberto Acosta

Alfonso Parot

Jorge Acuña

Roberto Gutiérrez

Miguel Ponce

Eros Pérez

Fernando Cordero

David Llanos

Polo Quinteros

Rodrigo Valenzuela

Patricio Ormazábal

Felipe Gutiérrez

Arturo Norambuena

Dante Poli

Francisco Arrue

Jorge Varga

Iván Álvarez

Andrés Romero

Marko Biskupovic

Iván Vásquez

Diego Rosende

Jaime Carreño

Francisco Silva

Daniel Pérez

Franco Costanzo

Sebastián Rozental

Jaime Rubilar

Germán Lanaro

Nelson Parraguez

Jorge Aravena

José Luis Villanueva

Ricardo Lunari

Luciano Aued

