Cada vez queda menos para que se realice un evento que esperan con ansias todos los hinchas Cruzados, el Adiós Capitanes en el Claro Arena y que dará un homenaje a tres grandes figuras de la Franja, Milovan Mirosevic, José Pedro Fuenzalida y Cristián Álvarez, que reunirá un gran número de jugadores históricos.
Álvarez colgó los botines el 2018 tras 17 años en la institución en donde consiguió 5 torneos de la primera división, 1 copa chile y una Supercopa.
Álvarez se retiró el 2018 del fútbol/Photosport
Mientras que el “Chapa” jugó 12 temporadas con la franja, desde 2004 a 2007 y después en su regreso desde 2015 a 2022, colgando los botines ese año. Con la UC levantó 7 veces el título de campeón de Primera División.
José Pedro Fuenzalida se retiró del fútbol el 2022/Photosport
Mirosevic debutó en la UC en 1997 y se quedó en el club hasta el 2002, para luego regresar el 2009 hasta el 2011, regresando en a temporada 2013 tras un breve paso por Columbus Crew, colgando los botines el 2016.
MIlovan Mirosevic se despidió del fútbol en la UC el 2016/Photosport
Los confirmados para el Adiós Capitanes
El gran evento deportivo se desarrollará el próximo 28 de septiembre y ya confirmó a los grandes jugadores que serán parte del partido.
Según revela PuntoCruzado, entre quienes dirán presente en la emotiva despedida se encuentran:
- José Pedro Fuenzalida
- Cristian Álvarez
- Milovan Mirosevic
- Gerardo Reinoso
- Jorge Contreras
- Nelson Tapia
- Patricio Toledo
- José María Buljubasich
- Diego Buonanotte
- Alberto Acosta
- Alfonso Parot
- Jorge Acuña
- Roberto Gutiérrez
- Miguel Ponce
- Eros Pérez
- Fernando Cordero
- David Llanos
- Polo Quinteros
- Rodrigo Valenzuela
- Patricio Ormazábal
- Felipe Gutiérrez
- Arturo Norambuena
- Dante Poli
- Francisco Arrue
- Jorge Varga
- Iván Álvarez
- Andrés Romero
- Marko Biskupovic
- Iván Vásquez
- Diego Rosende
- Jaime Carreño
- Francisco Silva
- Daniel Pérez
- Franco Costanzo
- Sebastián Rozental
- Jaime Rubilar
- Germán Lanaro
- Nelson Parraguez
- Jorge Aravena
- José Luis Villanueva
- Ricardo Lunari
- Luciano Aued