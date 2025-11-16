DT de Rusia deja la grande con comparación entre Chile y Perú: “Más organizado y …”

La selección chilena comenzó de la mejor forma la fecha FIFA. Con anotaciones de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz, el elenco dirigido por Nicolás Córdova superó a Rusia por 2-0.

La Roja fue superior al elenco europeo y pese a un comienzo irregular, supo reponerse a los ataques de los rusos. Aunque las métricas no estuvieron a favor del equipo nacional, pero se compenso con un triunfo que renueva los ánimos de cara al próximo partido contra Perú.

Pero el poderío de Chile fue destacado por su rival, y lo que llamó la atención en Perú. Esto debido a que Valeri Karpin se lanzó con una comparación donde dejó a la Roja de Nico Córdova mucho mejor parada que a los del Rimac.

“La diferencia estuvo en la organización. El equipo chileno parece más organizado y disciplinado”, recalcó el adiestrador al ser consultado por los partidos disputados ante Chile y Perú.

“Me gustó más el partido de hoy. Se notó en todo. Permitimos dos tiros a puerta y concedimos dos goles. Fuimos más interesantes en ataque que en el partido contra Perú”, complementó el adiestrador. Lo que no cayó nada de bien sus declaraciones fue justamente en el país vecinos. Medios como Líbero lamentaron sus dichos y criticaron su ninguneo.

En Perú lamentaron los dichos del DT de Rusia que puso a Chile por sobre Perú

¿Cuándo juega Chile contra Perú?

El próximo martes 18 de noviembre se disputa el segundo partido de Chile por la fecha FIFA. Esto será ante la selección de Perú y nuevamente en el Estadio Olímpico Fish de Sochi. El encuentro está programado a las 14:00 horas y será transmitido por Chilevisión, ESPN y Disney+.