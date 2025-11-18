Nicolás Córdova se vuelve loco: la formación ultra ofensiva de Chile vs Perú

La gira de la selección chilena por Rusia se termina este martes, cuando se mida ante su similar de Perú en Sochi.

El periplo de la Roja por el Viejo Continente hasta ahora es positivo, porque en el primer duelo del triangular amistoso le ganó a los rusos por 2-0 con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Ante el cuadro eslavo el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova, utilizó un esquema ultra defensivo, que le trajo resultados, con cinco defensores, tres volantes y dos delanteros.

ver también Minuto a minuto: La Roja de Córdova cierra el 2025 con el amistoso contra Perú en Rusia

Formación ofensiva de Chile vs Perú

El DT chileno deja atrás su alineación defensiva y cambia de esquema para jugar ante Perú, ya que eligió un once pensando en el ataque.

Córdova probará con algunas novedades y le da la titularidad por primera vez al lateral derecho de Coquimbo Unido Francisco Salinas, mientras que Lautaro Millán también se ganó un puesto en la Selección.

La formación de Chile vs Perú.

Publicidad

Publicidad

De esta manera la formación de Chile es con Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Roman, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Nuñez; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

Chile cierra el 2025 con un amistoso ante Perú a la espera de que la ANFP escoja a su nuevo entrenador.