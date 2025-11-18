Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Roja

Nicolás Córdova se vuelve loco: la formación ultra ofensiva de Chile vs Perú

El entrenador cambia de esquema y pone un equipo muy potente en ofensiva de cara al partido con los peruanos.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
La Roja se mide ante Perú en Rusia.
© SIPA/PHOTOSPORTLa Roja se mide ante Perú en Rusia.

La gira de la selección chilena por Rusia se termina este martes, cuando se mida ante su similar de Perú en Sochi.

El periplo de la Roja por el Viejo Continente hasta ahora es positivo, porque en el primer duelo del triangular amistoso le ganó a los rusos por 2-0 con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Ante el cuadro eslavo el entrenador interino de Chile, Nicolás Córdova, utilizó un esquema ultra defensivo, que le trajo resultados, con cinco defensores, tres volantes y dos delanteros.

Minuto a minuto: La Roja de Córdova cierra el 2025 con el amistoso contra Perú en Rusia

ver también

Minuto a minuto: La Roja de Córdova cierra el 2025 con el amistoso contra Perú en Rusia

Formación ofensiva de Chile vs Perú

El DT chileno deja atrás su alineación defensiva y cambia de esquema para jugar ante Perú, ya que eligió un once pensando en el ataque.

Córdova probará con algunas novedades y le da la titularidad por primera vez al lateral derecho de Coquimbo Unido Francisco Salinas, mientras que Lautaro Millán también se ganó un puesto en la Selección.

La formación de Chile vs Perú.

La formación de Chile vs Perú.

Publicidad

De esta manera la formación de Chile es con Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Roman, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Nuñez; Darío Osorio, Lautaro Millán, Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

Chile cierra el 2025 con un amistoso ante Perú a la espera de que la ANFP escoja a su nuevo entrenador.

Fuerte crítica contra Nicolás Córdova por “ratonil” con la Roja: “¿La gente va a aguantar?”

ver también

Fuerte crítica contra Nicolás Córdova por “ratonil” con la Roja: “¿La gente va a aguantar?”

Lee también
Minuto a minuto: Chile cierra el 2025 con el amistoso clásico ante Perú
Selección Chilena

Minuto a minuto: Chile cierra el 2025 con el amistoso clásico ante Perú

Chile vs. Perú: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso
Selección Chilena

Chile vs. Perú: Horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Córdova cambia esquema y prepara formación inédita contra Perú
Selección Chilena

Córdova cambia esquema y prepara formación inédita contra Perú

Rangers vs. San Marcos de Arica: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso
Chile

Rangers vs. San Marcos de Arica: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo