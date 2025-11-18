La selección chilena viene de sumar un triunfo ante Rusia el pasado sábado en Sochi y este martes cierra su periplo por el gigante europeo con otro amistoso, ahora ante Perú.

La Roja se impuso ante los rusos por 2-0 con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz, lo que significó la primera victoria del interino Nicolás Córdova al mando del equipo nacional.

Pese a la victoria, el estratega chileno ha recibido críticas, básicamente por el planteamiento defensivo del cuadro criollo ante Rusia, aunque le dio resultados.

Marcelo Barticciotto no quedó conforme con el planteamiento de Córdova

Uno de los que salió a cuestionar a Córdova fue Marcelo Barticciotto, quien en radio Cooperativa criticó el funcionamiento de la selección chilena ante los rusos.

En primer lugar, el Barti valoró la victoria: “si le va a regalar la pelota todo el tiempo al rival…esto (el triunfo) le hace muy bien a los jugadores, de partida, ganar, hacer goles y defenderse, dentro de todo que lo hicieron bien”.

Nicolás Córdova celebró una victoria ante Rusia. Foto: Sipa/Photosport

Luego, criticó a Córdova: “pero yo encuentro que defendió casi todo el partido, está bien, yo no digo que está mal, pero ¿es válido jugar así?, ¿nos vamos a conformar jugando así, ¿la gente va a aguantar jugar así?“.

“Por eso digo, no hay que jugar como quiere la gente, pero la gente de repente inclina la balanza. A mí no me gusta como jugó”, cerró Marcelo Barticciotto.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en Sochi?

La selección chilena volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante Perú en Sochi, a partir de las 14:00 horas.

