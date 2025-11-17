La frase con olor a despedida de Nicolás Córdova en la selección chilena: “El tiempo dirá…”

Su tercera victoria consecutiva buscará obtener la selección chilena este martes, cuando se mida ante su similar Perú en Sochi, en el marco de la Fecha FIFA de noviembre.

La Roja viene de dar la sorpresa el pasado sábado, porque le ganó por 2-0 como visita a Rusia con goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz.

El equipo nacional es dirigido de manera interina por el jefe de las divisiones menores, Nicolás Córdova, quien de a poco empieza a despedirse de su cargo en la adulta.

ver también El impactante elogio de seleccionado chileno a Nicolás Córdova: “He tenido un…”

Nicolás Córdova y una frase para reflexionar en la Roja

Hay voces que afirman que la idea de Nicolás Córdova quiere asumir como propiedad como DT de la selección adulta, sin embargo, el estratega empieza a despedirse de a poco del cargo, que supuestamente en marzo próximo tendrá a su estratega definitivo.

“Han sido una suma de experiencias muy lindas, dirigir a la selección mayor es el máximo honor que tiene tener cualquier entrenador, dirigiendo a su país, por lo tanto se toma con la máxima responsabilidad”, dijo el Nico desde Rusia en conferencia en la que estuvo el enviado de Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Nicolás Córdova en la práctica de la Roja en Sochi. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Publicidad

Publicidad

“”Han sido dos años muy intensos, de muchos torneos, de muchos cambios, de mucho estar intentando hacer cosas diferentes… El tiempo dirá si hemos hecho un trabajo correcto o no. Pero estoy feliz de estar ahí, de empujar todos los días y sobre todo lo que más nos pone contentos es que los jugadores se desarrollen”, agregó.

Bajo el mandato de Nicolás Córdova la selección chilena suma derrotas ante Ecuador y Brasil, más un empate con Uruguay y el triunfo frente a Rusia.

ver también “Se criticó por jugar en medio del Mundial Sub 20”: Córdova calla las burlas a su métrica y saca pecho en Chile

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Perú en Sochi?

La selección chilena volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante Perú en Sochi, a partir de las 14:00 horas.

Publicidad