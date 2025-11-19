La selección chilena ha tenido mucha alimentación desde Independiente de Avellaneda, donde juega Felipe Loyola, autor del 1-1 transitorio en el triunfo frente a Perú que cerró la gira por Rusia. También está Luciano Cabral, quien parece haber perdido terreno en la Roja.

Y Lautaro Millán, quien ganó mucho en la consideración de Nicolás Córdova, por ahora director técnico que tiene el seleccionado adulto en ese mar de dudas que posee hoy en día la conducción del Equipo de Todos. Otro de los chilenos del Rojo que tuvo chances internacionales fue un lateral derecho de 20 años.

Llegó hace una temporada y media al Rey de Copas, uno de los clubes más grandes de Argentina y, por qué no decirlo, el mundo. Las referencias son para Simón Pinto, quien pronto terminará su estadía en el Libertadores de América en una cesión que no tendrá activada su opción de compra.

Pinto hizo mayormente su desempeño en Reserva, donde dejó algún momento memorable: el del doblete ante Racing Club, por ejemplo. Aunque el Rojo ese día perdió 3-2 frente a la Academia. Pero Pinto escribió su apellido escrito dos veces entre los goleadores.

Y un periodista muy conocedor de la interna del Rojo contó que el carrilero surgido en las inferiores de Palestino se marchará. Según el citado comunicador, Pinto estaba en una lista de siete futbolistas que no seguirán ligados a la institución. En cambio, otros tres sí se ganaron el contrato profesional.

Simón Pinto, la promesa chilena que pronto dejará Independiente

Simón Pinto deberá salir de Independiente para regresar a la liga chilena, pues su pase pertenece a Palestino. El cuadro árabe destaca por ser un gran semillero de promesas nacionales. Y ya tenía con Ian Garguez un promisorio jugador por la banda derecha.

Aunque Garguez puede jugar en todas las posiciones de la zaga. En tanto, Pinto también es apto para desempeñarse como marcador central. Cuando se firmó el vínculo del santiaguino, se incluyó una opción de compra cifrada en 100 mil dólares a cambio del 50 por ciento del pase.

No se activará, así que Simón Pinto reducirá la lista de chilenos que tiene Independiente de Avellaneda: Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames, quien ha vivido un semestre tortuoso. Y si se considera el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, también figura el compatriota de todos ellos Maximiliano Quezada.