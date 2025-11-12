Colo Colo logró dar el golpe necesario para volver a depender de sí mismo en la lucha por la Copa Sudamericana. El triunfo del Cacique ante Unión Española este fin de semana le permite meterse con todo a la pelea y ahora incluso celebrar una importante noticia.

Este martes la ANFP dio a conocer la programación oficial de las próximas dos fechas del torneo. En ellas el elenco dirigido por Fernando Ortiz disputará seis puntos de oro ante Unión La Calera y Cobresal, un rival directo rumbo al torneo.

Pero lo que nadie vio venir era que ese calendario le dejaría un tremendo beneficio al Cacique. Esto, porque jugará sabiendo los resultados de todos los clubes con los que compite por la clasificación e incluso podría dar el salto desplazando a quien debe enfrentar en una final en dos semanas más.

Colo Colo jugará sabiendo los resultados de todos sus rivales rumbo a Sudamericana

La programación de la próxima fecha le da una mano gigante a Colo Colo rumbo a la Copa Sudamericana. El calendario entregado por la ANFP deja al Cacique con la opción de ir a pelear por tres puntos sabiendo los resultados de los clubes con los que está luchando por clasificar al certamen continental.

Colo Colo podría superar hasta a Cobresal antes de enfrentarse por un lugar en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Cobresal y Audax Italiano, dos con los que cerrará la temporada, jugarán el próximo fin de semana ante Deportes Iquique y Everton, respectivamente. Sus rivales están complicados con el descenso, por lo que la ANFP los programó el viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas junto a Deportes Limache y Unión Española, los otros que sufren al fondo de la tabla.

El otro que está en la pelea es Palestino, que de no poder llegar a Copa Libertadores deberá conformarse con Sudamericana. El sábado 22 de noviembre el Tino verá acción visitando a Universidad Católica las 20:30 horas, uno que puede poner un pie y medio adentro del torneo si gana.

Posterior a ello el domingo 23 de noviembre desde las 18:00 horas, jugarán los otros que están en zona de copas. O’Higgins y la U de Chile se verán las caras en una verdadera final para quedarse en la parte alta y así complicar al otro por las copas internacionales.

Esto deja a Colo Colo sabiendo todo el panorama en la parte alta una vez enfrente a Unión La Calera en el cierre de la jornada de domingo. Un triunfo les permitiría escalar aún más, pero no sólo eso, ya que algunos resultados lo podrían llevar incluso al sexto lugar.

Para que esto ocurra, Cobresal debe perder y Audax Italiano a lo más empatar, lo que los dejaría con 44 puntos. El Eterno Campeón marcha en el octavo puesto con 41, pero los igualaría y tiene la diferencia de gol a su favor, lo que le permitiría ir a las últimas dos fechas ante ambos elencos con mejores opciones.

Colo Colo está confiado en conseguir el único objetivo que le queda por delante en el año del centenario. El Cacique no lo ha pasado bien y tratará de darle una alegría a sus hinchas después de unos 100 años muy lejos de lo que pensaban.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora entrena con la mira puesta en lo que será el duelo con Unión La Calera. El Cacique recibe a los Cementeros en el Estadio Monumental el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 20:30 horas.

