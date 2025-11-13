La Roja vuelve a la cancha para disputar sus dos últimos amistosos del año. Los elegidos de Nicolás Córdova, el entrenador interino de la selección, ya preparan los partidos que enfrentarán contra Rusia (sábado 15 de noviembre) y Perú (martes 18) en Sochi para cerrar el triste 2025.

El equipo nacional inició los trabajos el martes recién pasado, mientras los últimos jugadores se sumaban después del largo viaje a territorio ruso.

Y el entrenamiento de este jueves fue bastante especial, porque una fuerte lluvia se dejó caer en la ciudad sureña de Rusia. Los jugadores y el cuerpo técnico aguantaron las precipitaciones que se dejaron sentir durante la mañana y que no se detendrán hasta mañana en la localidad de Sochi.

Amistoso: la formación de la Roja contra Rusia

A dos días del partido, la probable formación es con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez); Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

Aún queda un último entrenamiento que enfrentar antes de que Nicolás Córdova defina al equipo titular. Este viernes 14, el DT hablará en conferencia de prensa y después liderará la última práctica antes enfrentar a los rusos el sábado 15 en el Estadio Fisht de Sochi.