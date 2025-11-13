Es tendencia:
La intensa lluvia que marcó el nuevo entrenamiento de la Roja en Rusia

La Roja vivió otro día de entrenamiento para los amistosos contra Rusia y Perú. En Sochi, aguantó una intensa lluvia.

Por Javiera García L.

La Roja vivió un entrenamiento bajo la lluvia
© Carlos Parra/FFChLa Roja vivió un entrenamiento bajo la lluvia

La Roja vuelve a la cancha para disputar sus dos últimos amistosos del año. Los elegidos de Nicolás Córdova, el entrenador interino de la selección, ya preparan los partidos que enfrentarán contra Rusia (sábado 15 de noviembre) y Perú (martes 18) en Sochi para cerrar el triste 2025.

El equipo nacional inició los trabajos el martes recién pasado, mientras los últimos jugadores se sumaban después del largo viaje a territorio ruso.

Y el entrenamiento de este jueves fue bastante especial, porque una fuerte lluvia se dejó caer en la ciudad sureña de Rusia. Los jugadores y el cuerpo técnico aguantaron las precipitaciones que se dejaron sentir durante la mañana y que no se detendrán hasta mañana en la localidad de Sochi.

Amistoso: la formación de la Roja contra Rusia

A dos días del partido, la probable formación es con Lawrence Vigouroux;  Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel SuazoFelipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez)Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

Aún queda un último entrenamiento que enfrentar antes de que Nicolás Córdova defina al equipo titular. Este viernes 14, el DT hablará en conferencia de prensa y después liderará la última práctica antes enfrentar a los rusos el sábado 15 en el Estadio Fisht de Sochi.

