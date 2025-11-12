Antes de enfrentarse a Chile, Rusia disputó un duelo amistoso ante Perú, el cual terminó en empate. El partido estuvo marcado por la mala jornada de los arqueros.

La Roja se encuentra en el país más grande del mundo esperando por lo que será el encuentro ante los rusos válido por la fecha FIFA. Antes de esto, los euroasiáticos se vieron las caras con los del Rímac, en un duelo que finalizó con igualdad.

Perú les amargó la victoria

Rusia ha sufrido futbolísticamente las consecuencias de la guerra con Ucrania, ya que al igual que camino a Qatar 2022, no ha tenido la posibilidad en cancha de jugar la opción de ir a la Copa del Mundo, por lo que tampoco estará en Canadá, Estados Unidos y México 2026.

En el Estadio Krestovski de San Petersburgo y ante unas 40.000 personas, fue el país local quien abrió la cuenta gracias a Aleksandr Golovin (18′). Pedro Gallese, arquero incaico, no pudo salir jugando de buena manera y sus rivales no le perdonaron el error.

Pese a su equivocación, Gallese fue buena figura con un par de intervenciones que mantuvieron la ventaja mínima y como suele suceder, los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro. En el 81′, cuando el encuentro estaba en su recta final, Alex Varela sacó un zurdazo de larga distancia que encontró floja resistencia del arquero ruso Matvey Safonov.

De esta manera, Rusia tuvo que conformarse con el empate 1-1. Ahora el local se prepara de cara a su segunda presentación, la cual será este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas contra Chile. Querrán sacarse el trago amargo de la igualdad ante los del Rímac.

Perú por su parte, también tendrá a Chile como rival en su próximo amistoso. El Clásico del Pacífico será en Rusia el martes 18 de noviembre a las 14:00 horas. Partidazo entre dos rivales de siempre.

