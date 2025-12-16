Filtran los 18 votos de Chile en los Premios The Best de la FIFA

Este martes se celebró una nueva edición de los Premios The Best de la FIFA. La ceremonia destacó a los mejores futbolistas de la temporada 2025. En esta ocasión el galardón fue para el francés Ousmane Dembélé como el mejor jugador del 2025. Mientras que en el fútbol femenino la española Aitana Bonmatí fue la ganadora de la jornada.

Pero lo que más llamó la atención fue la filtración posterior de los votos para los ganadores de la jornada. Lionel Messi y Carlo Ancelotti votaron por Dembélé. Lionel Scaloni y Marcelo Bielsa lo hicieron por Mbappé. Mientras que figuras como Robert Lewandowsky se inclinó por Lamine Yamal y Luka Modric eligió a Vitinha.

El tema en que en Chile las votaciones estuvieron divididas. El capitán de la selección chilena en está ocasión fue Gabriel Suazo y el lateral del Sevilla eligió a Ousmane Dembélé. Luego su segunda opción fue Lamine Yamal y en tercer lugar Nuno Mendes.

Entre Lamine Yamal, Dembélé y Vitinha se dividieron los votos en Chile

Decisión radicalmente opuesta a lo que decidió el entrenador Nicolás Córdova. El estratega destacó a Pedri, Vitinha y Dembélé. Por último el periodista Danilo Díaz votó por Vitinha, Lamine Yamal y Dembélé.

Así votó Christiane Endler en los Premios The Best

En esta ocasión Chile también tuvo participación en la votación por la mejor jugadora. En el caso de Christiane Endler como capitana de la Roja. La portera eleigió a Mariona Caldentey (Arsenal), Melchie Dumornay (Lyon) y Lucy Bronze (Chelsea).

En el caso del entrenador, Luis Mena votó por Dumornay, Lindsey Heaps (Lyon) y Aitana Bonmatí (Barcelona). Finalmente la periodista que sufragó por Chile fue Rocío Ayala y eligió a Alessia Russo (Arsenal), Caldentey y Alexia Putellas (Barcelona).