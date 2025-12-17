Pronósticos Napoli vs Milan: prometedor encuentro en la semifinal de la Supercopa de Italia

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Napoli vs AC Milan, la primera semifinal de la Supercopa de Italia.

Este jueves a las 16:00 horas, en el King Saud University Stadium de Riad, Napoli y AC Milan se enfrentarán en la semifinal de la Supercopa de Italia. Será el segundo cruce de la temporada entre ambos, luego del triunfo de los Rossoneri por 2-1 en la quinta fecha de la Serie A.

El conjunto napolitano llega tras dos derrotas consecutivas, frente a Benfica en la Champions League y ante Udinese en el torneo local, aunque se mantiene en la tercera posición de la liga, a solo un punto del cuadro comandado por Massimiliano Allegri. Estos últimos, perdieron el liderato tras igualar con Sassuolo, situación que fue aprovechada por Inter, que disputará la otra semifinal frente a Bologna y pasó a encabezar la tabla de posiciones.

En la previa de este partido, nuestro especialista te acerca los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de apostar. Además, puedes revisar el código bonus bet365 para impulsar tus jugadas.

Pronósticos para apostar en Napoli vs Milan

Rango de goles: 1-2 1.90 Remates a puerta de David Neres: Más de 0.5 1.83 Tiros de esquina de Milan: Más de 2.5 + Menos de 5.5 1.83

Pocos goles en la semifinal de la Supercopa de Italia

En seis de los últimos ocho partidos de Napoli, entre todas las competencias, hubo uno o dos goles en el marcador.

Panorama similar para AC Milan, ya que en cinco de sus anteriores ocho encuentros, también se anotaron entre uno y dos tantos.

Rango de goles: 1-2 – 1.90 en bet365

David Neres llevará peligro al arco rossoneri

En cinco de sus últimos siete juegos, David Neres remató al menos una vez al arco. En dos de ellos, disparó dos veces a puerta. En ese lapso de encuentros, marcó tres tantos y dio una asistencia.

Remates a puerta de David Neres: Más de 0.5 – 1.83 en bet365

La tendencia de córners de AC Milan cuando sale de su casa

En cinco de sus siete encuentros como visitante en la Serie A, el elenco dirigido por Massimiliano Allegri tuvo entre tres y cinco tiros de esquina a favor.

Tiros de esquina de Milan: Más de 2.5 + Menos de 5.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Napoli vs Milan

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Napoli vs Milan: últimos partidos