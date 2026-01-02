Pronósticos Espanyol vs Barcelona: comienzo de año y derbi para defender la cima

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Espanyol vs Barcelona por la jornada 18 de la liga española.

Este sábado 3 de enero de 2026, el FC Barcelona iniciará su año enfrentando al Espanyol en un nuevo derbi catalán, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga. El equipo de Hansi Flick lidera el torneo con 46 puntos gracias a 15 triunfos, un empate y dos derrotas, y mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre el Real Madrid.

El Espanyol llega en un gran momento, con cinco victorias consecutivas que lo ubican en la quinta posición. Sin embargo, no la tendrá sencilla ante su clásico rival, que acumula ocho triunfos seguidos en el torneo. Además, su última victoria sobre los blaugranas fue en la Copa del Rey de 2018.

Con estos antecedentes y considerando el rendimiento reciente de ambos equipos, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Espanyol vs Barcelona

Ambos equipos anotarán: No 2.50 Anotará en cualquier momento: Raphinha 2.00 Tiros de esquina de Espanyol: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Barcelona: Menos de 7.5 1.75

Los datos de los goles antes del derbi

En cuatro de los últimos cinco partidos del Espanyol, entre LaLiga y la Copa del Rey, no anotaron ambos equipos.

Del mismo modo, en los tres compromisos más recientes del Barcelona —considerando liga y copa— tampoco marcaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: No – 2.50 en bet365

Raphinha, en racha goleadora: cuatro tantos en sus últimos tres partidos

Raphinha marcó cuatro goles en sus últimas tres presentaciones en LaLiga: convirtió uno ante el Atlético de Madrid, dos frente a Osasuna y otro más contra el Villarreal. El brasileño suma siete tantos en 11 partidos del torneo español.

Anotará en cualquier momento: Raphinha – 2.00 en bet365

Los saques de esquina entre Espanyol y Barcelona

En 14 de los 17 encuentros que disputaron, los Pericos tuvieron más de dos saques de esquina a su favor.

En 12 de los 18 juegos en el certamen, los Culés contaron con menos de ocho córners.

Tiros de esquina de Espanyol: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Barcelona: Menos de 7.5 – 1.75 en bet365

Cuotas en Espanyol vs Barcelona

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Espanyol vs Barcelona: últimos partidos