Cada vez es más usual encontrar jugadores de Argentina que estén dispuestos a sumar para la Roja. De hecho, lo hizo Matías Catalán en la selección adulta. También su compañero en Talleres de Córdoba Ulises Ortegoza. Cómo olvidar a Gabriel Arias, quien se fue de Racing Club como leyenda.

Sin ir más lejos, el talentoso Lautaro Millán, quien apostó por la selección chilena sub 20 para jugar el Mundial del que Chile fue anfitrión en 2025. En su mismo club, Independiente de Avellaneda, hay un volante ofensivo y extremo nacido en Punta Arenas en 2009.

Las referencias son para Jonathan Guerrero, un futbolista que desde el año pasado integra distintos microciclos en el Equipo de Todos. De hecho, en el vecino país, medios partidarios del Rojo mostraron la carta firmada por Nicolás Córdova y dirigida al presidente Néstor Grindetti para confirmar su nómina.

En la Copa UC de este año, Guerrero ha tenido un nivel altísimo. Le marcó un golazo a Argentina, aunque la Albiceleste venció por 4-1 al elenco adiestrado por Ariel Leporati en el hermosísimo Claro Arena. También tuvo una destacada presentación en la victoria contra Venezuela.

Estuvo en la jugada del segundo gol ante la Vinotinto como iniciador en una buena combinación con Joaquín Muñoz, quien ya debutó profesionalmente en su club a los 16 años. En la tercera conquista, Guerrero se lució con una jugada de muy buena calidad técnica.

El hermoso toque de Guerrero para dejar solo a Amaro Riveros. (Captura TNT Sports).

“Le deja el balón prácticamente listo para que marque”, describió Gonzalo Fierro sobre el hermoso pase-gol de Guerrero para Amaro Riveros. El “7” se robó varias miradas por su talento en la precordillera. Merecidamente fue escogido la figura del encuentro para la transmisión de TNT Sports.

Habla Jonathan Guerrero, desde Independiente de Argentina a brillar en la Roja Sub 16 por la Copa UC

Jonathan Guerrero lleva en Independiente de Argentina desde 2022 y ya se ilusiona con tener éxito en la Roja. Aunque le falte mucho terreno por recorrer en su trayectoria. “Quiero dar mi 100 por ciento para poder ser un aporte acá y en Independiente. Daré todo por cumplir mi sueño de debutar en la selección adulta”, expuso en julio de este año.

Luego del gran partido ante los llaneros, Guerrero sacó la voz en un diálogo con la periodista Carolina Muñoz. “Llegué a la Roja por unos coordinadores, me preguntaron si era chileno. Sí, soy chileno-chileno. El partido de hoy lo viví muy intenso. Ayer no se pudo, pero supimos dar vuelta la página rápido”, respondió el “7”.

Jonathan Guerrero en Independiente de Avellaneda.

Y sobre el rival de turno Independiente del Valle de Ecuador, también habló. “Con todos los chicos lo llevamos muy bien. Hay que dar vuelta la página, el partido de mañana es lo más importante”, sentenció Jonathan Guerrero para este duelo, que se disputará a las 09:30 horas de este jueves 18 de diciembre para definir el Grupo B en este torneo que considera tiempos de 35 minutos.

Otra imagen de una buena acción de Jonathan Guerrero. (Captura TNT Sports).

