Mercado de Pases

Ni Colo Colo, ni la U: el equipo del fútbol chileno que entró por los palos para fichar a Gabriel Arias

Sorpresivo club consultó por el meta que dejó Racing recientemente. Eso sí, su alto sueldo hace difícil que "retorne".

Por Nelson Martinez

Arias dijo adiós a Racing.
Ya terminado su ciclo en Racing, el futuro de Gabriel Arias sigue siendo incierto. Mientras en Argentina se habla de otras opciones en dicho torneo, en Chile sonó fuerte en dos grandes.

Primero fue la U de Chile que hace unas semanas arremetió por la figura del ex meta de la Roja. Eso, ante el adiós de Cristopher Toselli y con la idea de pelearle el puesto a Gabriel Castellón.

Tras cartón, en Colo Colo surgió el interés por el argentino nacionalizado chileno. El adiós de Brayan Cortés motivó a buscar un portero de experiencia para complementar con Fernando de Paul.

El nuevo equipo que preguntó por Gabriel Arias

Gabriel Arias sumó un nuevo interesado en el fútbol chileno. Se trata de Unión La Calera, elenco que busca experiencia para el puesto y así pelearle la opción a Jorge Peña.

Arias y su último año en Avellaneda /(Getty Images)

“Unión La Calera busca arquero. Conversó con Gabriel Arias, pero el tema económico hace imposible su llegada (por ahora)”, avisó el periodista Ricardo Maturana, de Radio La Calera.

Y ante la imposibilidad de fichar al portero que dejó Racing, en el elenco cementero van por otro viejo conocido. Es más, hay acercamientos dado que también sonaba en Deportes Concepción.

“Hay avanzadas conversaciones con Nicolás Avellaneda (argentino), que no sigue en Chacarita Juniors y estaría muy cerca de vestir de rojo”, informó la citada fuente, en relación al interés cementero.

