Marcelo Salas suma un fichajazo: campeonó dos veces en Primera B, se fue del Conce y ficha en Temuco

El Matador hizo oficial su tercer refuerzo para la temporada. El Pije va con todo rumbo al ascenso en 2026.

Por Nelson Martinez

Siguen las llegadas al Pije.
Se sigue armando el Deportes Temuco versión 2026. Si ya se ratificó a Arturo Sanhueza como el DT, el elenco del sur ahora sumó a su tercer refuerzo confirmado a poco de haber teminado la temporada.

Primero fueron Franco Ortega y Miguel Sanhueza quienes se subieron al barco de Marcelo Salas, quien seguirá como dueño del club tras poner en duda su mandato. Y ahora, otro viejo conocido de la división de sumó.

Con larga trayectoria en la segunda categoría del fútbol chileno, además de haber sido dos veces campeón, un ahora ex Deportes Concepción estampó la firma en La Araucanía. Y ahí, las redes sociales del club lo hicieron oficial rápidamente.

Temuco le da la bienvenida a su refuerzo

Deportes Temuco oficializó a Nicolás Astete como su nuevo jugador para la temporada 2026. El hábil mediocampista viene de defender al Conce en la campaña del ascenso a Primera.

Astete jugando Copa Chile este año /Photosport

“Hoy damos la bienvenida a Nicolás Astete a la plantilla albiverde 2026; Volante central campeón de liguilla 2025 con 31 partidos disputados”, celebró el elenco albiverde.

Astete, de 32 años, posee una larga trayectoria en el fútbol chileno. Pasó por equipos como Deportes Recoleta, Palestino, Santiago Morning, Unión La Calera y Deportes Valdivia.

Además, llega al sur con la experiencia de haber sido campeón de Primera B en dos ocasiones. La primera fue con U, La Calera, en 2017, para luego levantar el trofeo con el Ñublense de Jaime García, en 2020.

