Nicolás Astete dio una lección de resiliencia durante el año 2025, que comenzó en las prácticas de los equipos del Sifup y lo selló como parte del plantel de Deportes Concepción que logró el histórico ascenso de retorno a la primera división del fútbol chileno.

Todo se consagró con una victoria ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama, donde hubo un nombre que brilló con luz propia: Nelson Sepúlveda, autor de un doblete ante los Mineros. En el segundo gol del talentoso volante, estuvo la participación de este jugador de 32 años.

“Me tocó ingresar en los ultimos minutos, difícil ahí. Después del palo de ellos, en el despeje, después la vuelven a meter. Y también artífice el Nico (Araya) que juega rápido”, le describió el Nico Astete a RedGol sobre la acción que intentó apurar el golero formado en las inferiores de Deportes Antofagasta. Había entrado en los 81′ en lugar de Josué Ovalle.

Agregó que “después cómo se va dando la jugada, lo que hace Ángel (Gillard) y la fortuna que el despeje le queda justo a Nelson (Sepúlveda). Fue lindo el momento”. Tiene razón: Patricio Romero quiso alejar la pelota del área loína, pero le rebotó el balón a Carlos Morales. Fue así que cayó el 3-2 que definió la llave a favor del León de Collao.

Así fue una de las celebraciones de Nelson Sepúlveda en Calama. (Pedro Tapia/Photosport).

“Todavía no asimilamos lo que logramos. Ayer lo hicimos un poco con la gente que nos vino a recibir en Conce. Hicimos algo enorme, asimilarlo va a costar un poco más. Feliz por el recibimiento, la gente que nos acompañó en Calama. Fue un año difícil, pero lo sacamos adelante”, dijo el ex jugador de Santiago Morning.

¿Cuál fue el principal argumento para pelear y ganar el ascenso?

Había un convencimiento desde el entrenador (Patricio Almendra), que lo dice en un conferencia que vamos a ascender. El grupo estaba muy bien, los que jugaban lo hicieron muy bien. Había una cohesión muy buena. Y eso se vio a lo largo de toda la liguilla, se unieron bien las piezas con el profe Pato y se logró algo bueno. Contento con el ascenso.

Nicolás Astete celebra el ascenso a primera división junto a Carlos Morales, quien tuvo un alto nivel en la Liguilla de Ascenso. (Foto: cedida).

¿Llegaste desde el equipo del Sifup?

Sí

¿Cómo fue seguir ahí sin bajar los brazos?

No perdí la fe. Seguí yendo al Sifup sin tener nada, era un peso enorme ir sin tener algún llamado. El trayecto era largo. Pero siempre tenía un convencimiento de que algo va a pasar. Si no era el Conce lo más probable era haberme retirado. No tenía ni una otra opción, el Conce prácticamente me salvó del retiro.

Nicolás Astete: de entrenar en el Sifup a ganar el ascenso con Deportes Concepción

Nicolás Astete tiene clarísimo que el boleto del ascenso de Deportes Concepción es merecido, pero sabe que era algo difícil de imaginar al comienzo de 2025, cuando practicaba con los agentes libres que tenía el Sifup en sus instalaciones. Pero qué mejor prueba de que el fútbol y la vida ofrecen posibilidades de revancha.

Y a veces son inesperadas. “Le quiero agradecer mucho al profe Antonio Lecaros, el ayudante del profe Manuel (Suárez) que da el visto bueno. Me tocó jugar mucho este año, ser partícipe de este ascenso. Fue todo impensado. A principios de año, creer esto era impensado. Fue un premio al esfuerzo, a no rendirme y seguir entrenando”, manifestó Astete, quien en su carrera también pasó por Palestino, San Antonio Unido y Ñublense.

Nicolás Astete jugó en Santiago Morning durante 2023. En 2024 estuvo en San Antonio Unido. (Jorge Loyola/Photosport).

“Sabía que si llegaba una oportunidad tenía que estar preparado. En un club tan grande como el Conce no es llegar y jugar, hay que estar preparado para hacerlo con la hinchada que tiene. Fue un gran año. Tengo 32, todavía me siento súper bien, me siento joven. De repente me molestan porque me veo más chico. Me siento súper bien, espero seguir jugando”, aseguró el recoletano.

Nicolás Astete cerró el 2025 de la mejor manera junto al León de Collao. (Foto: Instagram).

Terminaste contrato con el Conce, ¿verdad?

Termino contrato ahora, no me han dicho. A la espera de ver qué me dicen o si es que llega algo. Nunca ha sido fácil, me voy con el corazón lleno del club si es que me toca irme. Por ahora no hay nada, estamos recién terminando con el tema de los finiquitos. Esperamos ver qué pasa, pero yo ya no soy jugador del club. Mi contrato se terminó el día del partido contra Cobreloa.

Nicolás Astete (izquierda) en acción ante Curicó Unido. (Eduardo Fortes/Photosport).

¿Quiénes son tus ídolos en el fútbol?

Está Charles Aránguiz, Arturo Vidal. Pero me guío más por los compañeros que he tenido. Trato de seguirlos, aprender de ellos. Estuve con Fede Mateos en Ñublense ese año que ascendimos. Jugaba muy bien. Estuve con Ramón Fernández (en el SAU) que es un gran jugador. Y acá los compañeros también, en la primera rueda estuve con el Chino (Sebastián) Martínez, fue un complemento muy bueno, aprendí mucho de él.

Es verdad, se armó un buen equipo…

Nelson (Sepúlveda) que hizo el gol del ascenso, algo muy gratificante. Además terminó jugando. Con Fabrizio (Manzo) teníamos una competencia muy buena. La llegada de Mario (Sandoval), una calidad que tiene. Uno va mirando y aprendiendo de la gente que tiene cerca. Son buenos referentes. Estuve con Fernando Saavedra en Unión La Calera, muy bueno, ahora será su retiro. Uno va creciendo de ellos.

