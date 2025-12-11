A falta de dos jornadas para que concluya la fase de liga en la UEFA Europa League, ambas que se jugarán en enero del 2026, dos de los más destacados representantes chilenos en el Viejo Continente la encabezan: Darío Osorio y Manuel Pellegrini.

En la sexta fecha del certamen, mientras el Midtjylland del ex delantero azul recibió en la ciudad danesa de Herning al Genk de Bélgica; el Betis del “Ingeniero” viajó hasta Croacia para visitar al Dinamo Zagreb. Ambos lograron importantes victorias.

Midtjylland de Osorio más líder que nunca en Europa League

El conjunto escandinavo venía de perder su invicto en el torneo, tras caer en la pasada fecha ante la Roma en Italia, por ello, la necesidad de sumar una victoria que le permita mantenerse en lo más alto de la Clasificación General era imperiosa.

Al frente estaba el Genk belga, que buscaba meterse entre los ocho mejores de la Tabla, para conseguir la clasificación directa a octavos de final en Europa League. Gracias al solitario gol del surcoreano Gue-Sung Cho (17′), que aprovechó un rebote tras tiro del chileno, Midtjylland ganó por 1-0.

Con este triunfo, la escuadra de Darío Osorio, que jugó hasta el minuto 84, se mantiene en lo más alto del certamen continental con 15 puntos en seis juegos, y sólo podrían llegar a alcanzarlo en la cima el Olympique de Lyon francés y el Aston Villa inglés.

Betis de Pellegrini es escolta del equipo de “La Joya”

En paralelo al puntero, el conjunto español visitaba al Dinamo Zagreb en Croacia y necesitó de 10 minutos furiosos para llevarse la victoria por 3-1, gracias a un autogol de Sergi Rodríguez (31′), Rodrigo Riquelme (34′) y el brasileño Antony (38′). El descuento fue obra de Niko Galešić (89′).

Con este marcador, el Betis de Manuel Pellegrini saltó hasta el segundo puesto de Europa League con 14 unidades, a una del Midtjylland de Osorio, que a diferencia de los daneses, sí se mantiene invicta con cuatro triunfos y dos empates.

Así están los equipos de los chilenos en la Tabla de Posiciones