Más de 1,6 millones de visualizaciones: La lista de gigantes de Europa que siguen a Darío Osorio

Darío Osorio ha destacado en la campaña del 2025 del Midtjylland. El seleccionado nacional es protagonista en el cuadro danes y es protagonista de la campaña que los tiene como punteros de la Europa League.

Gran rendimiento que tiene al formado en Universidad de Chile dentro de los grandes proyectos del fútbol europeo. Por lo mismo, se hizo viral un registro con todos los clubes de palabras mayores que siguen de cerca a Osorio.

Así lo reveló el analista y experto en scouting Cemil Duyak en su cuenta de X. El registro fue del partido entre el equipo del nacido en Hijuelas ante Nordsjaelland y que terminó en triunfo por 6-1 con gol del nacido en Hijuelas. El video, que fue en la previa al encuentro, superó las 1,6 millones de visualizaciones.

En el registro aparecen veedores del West Ham, Bayern Múnich, Liverpool, Borussia Dortmund, Hertha Berlin y Bournemouth entre otros. Ahora el tema es que no tan solo siguieron de cerca a Darío Osorio. También se indica que los nombres en el radar son Franculino y Caleb Yirenkyi.

Por lo que se esperan sorpresas en el próximo mercado de pases. En especial por el gran rendimiento que muestra Osorio. Lo que se reflejo este jueves en la goleada por 5-1 al Nordsjaelland por la Copa de Dinamarca.

¿Cuánto cuesta Darío Osorio?

Según indica Transfermarkt, el precio de Darío Osorio es de 8 millones de euros. Sin embargo, desde el Midtjylland confirman que para venderlo aceptarán ofertas desde los 20 millones de euros. Lo que podría ocurrir en el próximo mercado de pases o ya al finalizar la temporada en 2027.

Cabe consignar que Universidad de Chile tiene un 15% de su carta. Por lo que cualquier venta significará el ingreso de importantes cifras para el Romántico Viajero.

