Darío Osorio es el hombre del momento tras la victoria de la selección chilena contra Perú en Rusia (2-1). El ex atacante de Universidad de Chile fue la figura de La Roja en el último amistoso del año con buen desempeño y un golazo.

Tras el duelo los elogios no tardaron en aparecer. Si hasta su club, el Midtjylland de Dinamarca, celebró la conquista del joven atacante nacional.

Pero entre los elogios, el también azul Diego Rivarola aprovechó para poner una alerta, puntualmente por la personalidad de Osorio. Gokú sostiene que el delantero debe trabajar su interna para ser más guapo en la cancha.

Osorio necesita personalidad y creérsela

“Osorio tiene una zurda maravillosa, yo lo encuentro extraordinario, creo que es un tremendo jugador“, dijo Rivarola en ESPN.

Personalidad: la clave para que Osorio sea súper clase.

El ex futbolista argentino agregó que “su personalidad no lo deja explotar al cien por ciento. Para mí, con otro tipo de personalidad sería un jugador totalmente extraordinario“.

“Con las condiciones que tiene… su velocidad, el físico y de todo. El mismo Darío Osorio se la tiene que creer“, sentenció Diego Rivarola.

Cabe recordar que Darío Osorio registra 21 partidos con la selección chilena adulta, ahora con dos goles a su haber. La esperanza es que el amistoso contra Perú sea por fin el hito que marque su explosión con La Roja.