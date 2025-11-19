La selección chilena cerró la gira a Rusia con victoria por 2-1 contra Perú, en el último partido del 2025 para los pupilos del interino Nicolás Córdova.El amistoso de La Roja vio el mejor duelo de Darío Osorio hasta ahora en el representativo nacional.

El atacante del Midtjylland de Dinamarca y formado en Universidad de Chile tuvo un gran desempeño, metiendo balonazos profundos, además de marcar el golazo del triunfo.

Con el triunfo en el bolsillo, Claudio Borghi compartió su debilidad por Osorio y dejó elogios para la joven figura de La Roja en el programa A Veces Hablamos de Fútbol, en Picado TV Chile.

“Me gusta Benjamín Kuscevic, mucho, y debo reconocer que no es un jugador que me enloquezca, pero Guillermo Maripán cumple cosas importantes”, dijo el Bichi.

Sobre la misma manifestó que “me parece que Darío Osorio tiene nivel internacional siempre y eso lo demostró, le pega a la pelota de una forma maravillosa”.

Osorio maravilló al Bichi Borghi en Chile contra Perú.

“Osorio tiene velocidades maravillosas, a mí lo que me falta de Osorio es que se imponga como jugador, como carácter”, añade.

Sostiene que “yo tengo mis reservas con él, porque vive en un país difícil de vivir con poca luz, mucho frío, con poca convivencia con la gente. Se está bancando un problema importante hasta que salga de ahí. Ojalá se lo lleven pronto de Dinamarca”.

Por último, y respecto al duelo, Claudio Borghi sentenció que “ganar siempre es bueno, la impresión que deja el equipo a mí me gustó, interesante con jugadores jóvenes. A mí me gustó, dio posibilidad de jugar para varios jugadores, hay cosas que mejorar, pero sin duda que es una buena cosecha”.

