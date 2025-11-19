La selección chilena pudo cerrar de buena manera su gira por Rusia. El equipo de todos superó al combinado local y a Perú en Sochi, instalando algo de esperanza pensando en el proceso rumbo al mundial de cinco años más, el de ese lejano 2030.

No obstante, se hace necesario que comencemos a aterrizas algunas expectativas, ya que la Roja sigue sin un entrenador definido para ese proceso. Se espera que Nicolás Córdova vuelva a sus labores en las selecciones juveniles tras este interinato, por lo que hay que dar con un DT para los próximos años.

Uno que entregó una visión bien clara al respecto fue Iván Zamorano, quien en la preparación del partido amistoso “Rojo Histórico” aseguró que su candidato favorito para el cargo sigue siendo Manuel Pellegrini.

El candidato de Zamorano para DT de la selección chilena

“No sé cuál es la idea de la ANFP, pero Pellegrini sigue siendo un nombre muy importante que puede generar un cambio en lo que se está haciendo en el fútbol chileno. Es uno de los técnicos más exitosos de nuestra historia”, declaró Bam Bam en charla con ADN Radio.

En ese sentido el histórico delantero afirmó que “Pellegrini le haría muy bien al fútbol chileno, no solamente desde el punto de vista técnico. Con Pellegrini se puede hacer un trabajo bien planificado y estructurado, que nos dé mayores exitosos a futuro”.

Sobre lo que fueron los triunfos en Rusia, el ex Real Madrid e Inter de Milán sostuvo que “siempre es importante ganar, porque te da la posibilidad de trabajar con más tranquilidad. Creo que ese es el camino. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes que serán parte del recambio del fútbol chileno”.

“Todavía hay muchísimo trabajo, pero teniendo una percepción y una filosofía futbolística, creo que las cosas se ven con más fe y más esperanza. Hay que meterle de lleno a lo que viene, pensando en el Mundial 2030”, concluyó.