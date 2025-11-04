Jorge Valdivia vuelve a la cancha en medio del partido calificado como “Rojo Histórico”. Es decir, se enfrentarán en el estadio Bicentenario de La Florida las generaciones de la selección chilena que ganaron el bronce en los Juegos Olímpicos y contra jugadores que ganaron la Copa América.

Tal como informa la organización, “La Florida reúne al Rojo Histórico: medallistas olímpicos y campeones de América cara a cara en inédito encuentro“.

El duelo se disputará el próximo sábado 22 de noviembre en el Bicentenario de La Florida, desde las 20:00 horas (con transmisión por TV abierta de Chilevisión).

“El partido del Rojo Histórico marcará el regreso de Jorge Valdivia a las canchas, y contará con la presencia de David Pizarro, el único jugador que pertenece a ambas generaciones. Es decir, fue parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en Sidney y además fue parte el título de Copa América en 2015“, destacan.

Los confirmados de Rojo Histórico

Asimismo, Rafael Olarra manifestó que serán “dos generaciones para disfrutar de nuestro fútbol. No tenemos tantos logros, pero sí tenemos algunos y los abrazamos fuertemente“.

La misma organización confirmó que dirán presentes Iván Zamorano, Jaime Valdés, Reinaldo Navia, Sebastián González, David Pizarro, Matías Fernández, Jean Beausejour, Waldo Ponce, Pedro Reyes, Mauricio Pinilla, Patricio Ormazábal, Cristián Álvarez, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Fabián Orellana, Manuel Ibarra, Esteban Paredes, José Rojas, Nicolás Peric, Claudio Maldonado, Héctor Tapia, Jaime Valdés, Pablo Contreras, Rafael Olarra, Jorge Valdivia, David Henríquez y Marcos González.

Además, “se confirmará la presencia de figuras sorpresas“, dejando en la incógnitas otro puñado de históricos de la selección chilena que se sumarán a los planteles.

“Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket con precios que parten desde los $3.450”, sentencia la organización.

