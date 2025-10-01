Tras grave denuncia: Confirman nuevas medidas cautelares para Jorge Valdivia

El caso de Jorge Valdivia registra una jornada clave ya que se revisaron las medidas cautelares sobre el ex futbolista nacional. Esto en medio de la investigación que se mantiene sobre el “Mago”.

El tema es que durante está semana se confirmó una nueva imputación sobre el campeón de la Copa América 2015. En el registro se indica que Valdivia, acompañado por Maite Orsini, la enfrentó en plena vía pública.

“Me percaté de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge (…) Comenzó a gritar de forma muy agresiva y prepotente: Esta es la hueo… Esta es la hueo…”, indicó parte de la denuncia que mostró Canal 13.

Lo que implicaría el desacato de acercarse a una de las víctimas y denunciantes de Jorge Valdivia. Ante ello, este 1 de octubre se revisaron las medidas cautelares sobre el futbolista. Lo que finalmente fue abordado este miércoles con importantes modificaciones.

¿Qué pasó con Jorge Valdivia?

La audiencia designada de este miércoles finalmente confirmó que se mantienen las medidas cautelares sobre Jorge Valdivia. El ex jugador seguirá con arresto domiciliario y con la obligación de alejarse de las denunciantes. Además se extendió el plazo de investigación, y se sumaron 70 días.

“Nosotros solicitamos la prisión preventiva”, recalcó el Fiscal de Género Rodrigo Celis. “Nuestros antecedentes indican de un encuentro, que primero fue casual. Pero luego de dos horas, el imputado en vez de retirarse se para, la espera, la mira y la víctima señala que fue increpada”, complementó. Tras ello, indicó que ahora se va a evaluar la opción de interponer un recurso de apelación.

Por su parte, la defensa de Valdivia negó todo tipo de acusaciones. “Se repasó el video y se demostró que no era efectivo lo que decía la nueva denuncia”, respondió la abogada Paula Vial, encargada de la defensa del Mago. Tras ello, se intentó conocer la versión de Valdivia, pero por orden de su defensa, se mantuvo en silencio y se retiró sin dar declaraciones.