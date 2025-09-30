Una nueva denuncia complica al ex futbolista Jorge Valdivia, quien podría volver a la cárcel luego de una denuncia por quebrantar una orden de alejamiento por parte de una de las víctimas.

Fue un reportaje de Canal 13 donde mostraron imágenes exclusivas donde lo acusan de intimidar a una denunciante en centro de Santiago, lo que quedó grabado en cámaras de seguridad.

“Esto, luego de una denuncia que afirma que el exjugador de Colo Colo habría intimidado a una de sus denunciantes en el mercado París y Londres, en el centro de Santiago, el pasado 13 de septiembre“, explican.

“Desafiando una orden de alejamiento vigente contra la víctima, hace dos semanas Valdivia fue captado en la calle París. En los primeros registros, al exfubolista se le habría visto aparentemente junto a la diputada Maite Orsini y una amiga. Fue en ese momento cuando, la denunciante asegura que percibió la presencia de Valdivia acercándose, a eso de las 17:48 horas”, precisan.

Tele 13 mostró el video donde se cruza con una de las denunciantes y luego va a encararla. Foto: Canal 13.

Los nuevos videos que complican a Jorge Valdivia

El reportaje emitido la noche del lunes por Tele 13 entregó detalles del reencuentro de Jorge Valdivia con una de las víctimas que lo denuncio, en algo que lo puede hacer volver a la cárcel.

“Me percaté de la presencia de Jorge, quien venía en sentido contrario hacia mí en compañía de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos”, explicó la denunciante.

“Estando en completo conocimiento que me encontraba en el lugar, seguidamente a eso de las 19:15 horas, mientras seguía en el evento, me acerqué hasta un puesto de joyas en compañía de mi amiga, percatándome de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini, observándome de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente “esta es la hueo… esta es la hueo…”, detalló.

Será el próximo 1 de octubre cuando el tribunal revise las medidas cautelares en contra del ex jugador, donde “ podría dictarse prisión preventiva en su contra“.

Revisa el video: