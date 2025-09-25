Palmeiras se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de dejar en el camino a River Plate, en un duelo donde los brasileños vencieron por 3-1 (5-2 en el global).

El cuadro de Sao Paulo tuvo un particular hincha alentándolos y festejando la gran clasificación a la ronda de los cuatro mejores del torneo, aunque a la distancia.

Jorge Valdivia mostró su eufórica celebración por su ex club luego de vencer a los millonarios, en un partido que tuvo emoción hasta el último minuto.

Fue en las redes sociales donde el ex jugador del Palmeiras, Colo Colo, la selección chilena, entre otros, compartió su felicidad por su cuadro que se vuelve a meter entre los mejores del continente.

Jorge Valdivia celebró con Palmeiras en la Copa Libertadores.

Jorge Valdivia celebró con en Palmeiras

Jorge Valdivia también fue parte de la celebración del Palmeiras, cuadro que se metió en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Desde la comodidad de su casa, el Mago mostró que siguió con mucha atención el partido, en una llave que tuvo suspenso con la arremetida que buscó en Brasil el cuadro de River Plate.

“Na torcida siempre”, fue el primer mensaje donde mostró que estaba viendo el partido por televisión, cuando el partido estaba 1-1 en São Paulo.

Pero lo mejor vino al final, cuando hubo un penal que aseguró la clasificación a las semifinales, donde compartió un video con una eufórica celebración, pero a distancia.

