En su breve pero intenso paso por River Plate, el delantero Maximiliano Salas llevaba anotados dos goles, y en ambas ocasiones, tras anotar emuló el icónico festejo que en sus años de gloria realizaba el artillero chileno José Marcelo Salas.

Con la rodilla izquierda en el césped, la derecha inclinada en posición de 90° y el dedo índice derecho hacia el cielo, el ex jugador de Palestino y Racing Club rindió tributo al “Matador” que tuvo dos destacadas etapas en el cuadro millonario.

El tema es que en una instancia tan importante como la revancha por cuartos de final en Copa Libertadores, más encima en Brasil con todo lo que implica para los equipos argentinos, Maxi Salas lo volvió a hacer para darle una alegría a River.

Maxi Salas tributa al “Matador” en Copa Libertadores

Fue en el comienzo mismo del encuentro en São Paulo, donde Palmeiras llegaba con una ventaja a su favor de 2-1, que el conjunto trasandino dio un golpe de efecto, en el minuto 7, con la anotación de Maxi mediante golpe de cabeza tras un centro por izquierda del colombiano Juan Fernando Quintero.

Luego del tanto, se fue a festejar y apuntó hacia la bandeja superior del codo sur del Allianz Parque, cuando al momento que sus compañeros se acercaban para abrazarlo, Salas realizó el gesto del “Matador” que provocó la alegría de los hinchas de River.

Y no sólo por el festejo y por el marco, en plena definición por Copa Libertadores, también sabe memorable el relato de Mariano Closs para ESPN, donde al momento de gritarlo, nos recordó a los años 90 y los 2000, cuando el chileno hacía de las suyas… ¡Salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!

¿Cuántos goles hizo el “Matador” en el torneo continental?

Si bien no logró conquistar la Copa Libertadores, aunque sí lo hizo con la Supercopa, Marcelo Salas llegó a anotar 13 goles en el certamen en sus 37 encuentros tanto con River como la U, entre 1995 y 2005, donde además entregó cuatro asistencias.

