River Plate tuvo una tarde para el olvido en su visita a Boca Juniors en La Bombonera. El Millonario, con Paulo Díaz dentro de sus titulares, perdió por 2-0 en una nueva edición del Superclásico argentino.

Esta caída viene a graficar la delicada crisis deportiva en que está inmerso el club de la mano de Marcelo Gallardo. Sin ir más lejos, registran cinco derrotas en sus últimos seis partidos oficiales, incluida una dolorosa eliminación en las semis de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Por lo mismo, esta derrota ante Boca fue la gota que rebalsó el vaso para varios jugadores. Uno de ellos fue Maximiliano Salas, delantero argentino que entre 2022 y 2023 la rompió en Palestino, quien fue grabado dando un maletero golpe al retirarse de la cancha tras la caída.

ver también El penal no cobrado contra Carlos Palacios que hace estallar a Boca Juniors ante River Plate

Maximiliano Salas pega feo golpe tras perder el Superclásico argentino

El hecho ocurrió apenas unos minutos después de perder el partido, justo cuando Salas se iba a camarines con el resto de sus compañeros. Ahí, se cruzaron con un grupo de personas que grababa en la cancha como dejaban el campo de juego.

Maximiliano Salas explotó mal tras perder con River Plate el Superclásico argentino. | Foto: Photosport.

Al ex Palestino no le gustó nada esta situación y no encontró nada mejor que acercarse a uno de estos sujetos un darle un feo golpe por la espalda. Al recibir el impacto, el sujeto salió corriendo y solo atinó a guardar su celular.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Hay que destacar que esta agresión de Maximiliano Salas no fue captada por los canales oficiales que transmitieron el partido. Sin embargo, una persona que se encontraba en las tribunas grabó el momento preciso.

ver también ¿Cumplió? La nota que le dieron los medios argentinos a Carlos Palacios en Boca vs River

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

El próximo partido de los millonarios será ante Vélez Sarsfield este domingo 16 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio José Amalfitani.

Publicidad